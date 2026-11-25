El horóscopo chino 2027 anticipa un período de transformaciones, nuevos desafíos y oportunidades para algunos signos. El próximo 6 de febrero comenzará el Año de la Cabra de Fuego y, según las predicciones de la astróloga argentina Ludovica Squirru, la etapa estará marcada por la necesidad de revisar decisiones, dejar atrás situaciones que ya no aportan y abrirse a nuevos caminos.