Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas este viernes 27 de noviembre por tormentas intensas y calor extremo de hasta 36° en varias provincias del noreste, oeste y la Patagonia.
- Se prevén lluvias abundantes, granizo y ráfagas de 90 km/h en el NEA y Cuyo, mientras que sectores de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén sufrirán altas temperaturas.
- El organismo instó a la población a seguir las actualizaciones oficiales ante los riesgos combinados de anegamientos temporarios y complicaciones por la ola de calor.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para este viernes 27 de noviembre en distintas regiones del país. El pronóstico anticipa fenómenos meteorológicos intensos en el noreste argentino y en zonas cordilleranas, con lluvias abundantes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Además, el organismo nacional advirtió por temperaturas extremas en sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, donde se esperan máximas que podrían alcanzar los 36°.
Qué provincias están bajo alerta por tormentas este viernes
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, las provincias alcanzadas por las advertencias meteorológicas son Misiones, Corrientes y Formosa, en el noreste argentino, y Catamarca, La Rioja y San Juan, en el oeste del país.
En Misiones, Corrientes y Formosa se prevén tormentas aisladas fuertes y, en algunos sectores, potencialmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
El organismo estima precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.
Por su parte, en Catamarca, La Rioja y San Juan se pronostican lluvias y tormentas aisladas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, posible caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas.
En estas provincias, los acumulados de lluvia previstos se ubicarían entre 20 y 40 milímetros.
Dónde rige la alerta por temperaturas extremas
El SMN también emitió una advertencia por temperaturas elevadas para sectores del sur de la provincia de Buenos Aires, el oeste de La Pampa y Río Negro, además del este de Neuquén.
En algunas zonas de la Patagonia, las temperaturas máximas podrían llegar a los 36° durante este viernes. En tanto, en el territorio bonaerense, los registros térmicos se ubicarían alrededor de los 33°.
Las condiciones previstas combinan fenómenos de tormentas intensas en distintas regiones del país con jornadas de calor en sectores del centro y sur, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.