Seguridad

Tragedia en Alberdi: hallaron sin vida al joven de 15 años que había desaparecido en el río Marapa

El hallazgo de Bautista Santillán fue confirmado este martes tras el despliegue coordinado de la Policía Lacustre, los Bomberos Voluntarios y la Guardia Urbana Municipal en las inmediaciones del paraje El Cajón.

. Integrantes de la Guardia Urbana Municipal, la Policía y Bomberos Voluntarios desarrollaron el operativo supervisado por la Secretaría de Seguridad.
. Integrantes de la Guardia Urbana Municipal, la Policía y Bomberos Voluntarios desarrollaron el operativo supervisado por la Secretaría de Seguridad. Foto: gentileza de LV12
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Hallaron sin vida a Bautista Santillán, de 15 años, este martes en el río Marapa, Tucumán, tras haberse ahogado el lunes mientras se bañaba con amigos.
  • El cuerpo fue localizado a 500 metros del punto de inmersión tras un rastrillaje en pozones de hasta cuatro metros de profundidad, formados por la extracción de áridos.
  • La fiscalía toma testimonios para reconstruir el hecho, mientras la tragedia conmociona a Alberdi y evidencia el peligro de bañarse en sectores alterados del cauce fluvial.
Resumen generado con IA

Un trágico desenlace se confirmó este martes en la localidad de Juan Bautista Alberdi con el hallazgo del cuerpo sin vida de Bautista Santillán, el adolescente de 15 años que se encontraba desaparecido desde la noche del lunes tras sumergirse en las aguas del río Marapa. El hallazgo se produjo a unos 500 metros del sector donde había sido visto por última vez, poniendo fin a un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad del sur tucumano.

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El cuerpo del menor fue localizado luego de intensas horas de rastrillaje ininterrumpido en el cauce y sus riberas. Tras la reactivación formal de las tareas con luz natural a primera hora de la mañana, los equipos de rescate peinaron la zona de El Cajón y sus alrededores hasta ubicar al joven a medio kilómetro del punto inicial de inmersión.

El operativo de rescate y la logística en la zona de búsqueda

El hallazgo del cuerpo fue el resultado de un trabajo coordinado por la División Policía Lacustre, los Bomberos Voluntarios de Alberdi y la Guardia Urbana Municipal (GUM), bajo la supervisión del secretario de Seguridad local, Abraham Creche. Del despliegue territorial también participaron efectivos de la Comisaría de Alberdi, la Comisaría de Villa Belgrano, la Patrulla Motorizada, la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Sur y Bomberos de la Policía provincial.

Las labores subacuáticas se habían concentrado tempranamente en fozas y pozones que alcanzan hasta los 4 metros de profundidad. Dichas características corresponden al sector cercano al acceso a El Molino, un área reconocida por la habitual extracción de áridos que altera de manera constante la estructura física del lecho del río.

Reconstrucción de los hechos e investigación judicial

La desaparición de Bautista Santillán ocurrió durante la noche del lunes 9 de noviembre, cuando el joven acudió al río Marapa para bañarse junto a un grupo de menores. Al ingresar al caudal, el adolescente no volvió a emerger a la superficie, lo que motivó que sus acompañantes solicitaran auxilio a un pescador que se encontraba en las cercanías. Fue este testigo quien realizó el llamado de alerta a la Comisaría de Alberdi cerca de las 20:05 horas.

A partir del reporte inicial, las autoridades policiales activaron el protocolo de emergencia y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción. Como parte del expediente judicial, la fiscalía ordenó la toma de declaraciones testimoniales a los padres de los jóvenes que acompañaban a Santillán con el fin de reconstruir formalmente la secuencia previa al suceso.

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El desenlace de la búsqueda provocó una profunda consternación entre los vecinos y familiares que se concentraron en las inmediaciones del río a la espera de novedades. Las autoridades locales valoraron el esfuerzo desplegado por las distintas fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia durante las horas de angustia que enlutan a la ciudad de Juan Bautista Alberdi.


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