Tragedia en Alberdi: hallaron sin vida al joven de 15 años que había desaparecido en el río Marapa

Reconstrucción de los hechos e investigación judicial

La desaparición de Bautista Santillán ocurrió durante la noche del lunes 9 de noviembre, cuando el joven acudió al río Marapa para bañarse junto a un grupo de menores. Al ingresar al caudal, el adolescente no volvió a emerger a la superficie, lo que motivó que sus acompañantes solicitaran auxilio a un pescador que se encontraba en las cercanías. Fue este testigo quien realizó el llamado de alerta a la Comisaría de Alberdi cerca de las 20:05 horas.