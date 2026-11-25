Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán inaugurará este viernes la nueva rotonda de acceso a Juan Bautista Alberdi sobre la Ruta 38, tras invertir más de $5.000 millones para mejorar la seguridad.
- La obra fue reactivada con fondos provinciales luego de quedar paralizada por Nación. Incluyó pavimento de hormigón, iluminación y un canal pluvial para evitar anegamientos.
- La nueva infraestructura agilizará el tránsito pesado regional, clave durante la zafra, y reducirá significativamente los riesgos de accidentes e inundaciones viales.
La nueva rotonda de acceso a Juan Bautista Alberdi está terminada y será inaugurada este viernes. La obra, ubicada sobre la conexión con la Ruta Nacional 38, demandó una inversión provincial superior a los $5.000 millones y apunta a mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial en uno de los principales ingresos a esa ciudad del sur tucumano.
Los trabajos fueron financiados y ejecutados por el Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por Marcelo Nazur, y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Pablo Díaz. La Provincia decidió asumir el proyecto con fondos propios luego de que quedara paralizado bajo la órbita nacional por falta de financiamiento.
La intervención comprendió la construcción de una rotonda de 58 metros de diámetro, con pavimento de hormigón de 23 centímetros de espesor en las ramas norte, sur y este, además de las conexiones con la Ruta Nacional 38.
El proyecto también incluyó un sistema integral de drenaje pluvial, con un canal de más de 280 metros de longitud, alcantarillas de hormigón y defensas de piedra en los cuencos disipadores. Estas obras permitirán optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en el sector.
A su vez, se instalaron sistemas de iluminación y señalización vial para ordenar los movimientos de ingreso y egreso a la ciudad, mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por el corredor. La infraestructura también busca facilitar la circulación del transporte pesado, especialmente durante la temporada de zafra, cuando aumenta el movimiento de camiones en la región.
Una obra que había quedado paralizada
La construcción registraba un importante retraso cuando estaba bajo la órbita nacional. Ante la interrupción del financiamiento, la Provincia resolvió hacerse cargo de la continuidad del proyecto y completar los trabajos con recursos propios.
A fines de agosto, el gobernador Osvaldo Jaldo había recorrido el lugar para supervisar el avance de la obra, que en ese momento superaba el 80% de ejecución. Durante aquella visita también inspeccionó otras intervenciones de pavimentación e iluminación en Juan Bautista Alberdi.
El ministro Marcelo Nazur destacó la importancia de la infraestructura para la ciudad y señaló que permitirá mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y resolver cuestiones vinculadas con el drenaje pluvial.