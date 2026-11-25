A su vez, se instalaron sistemas de iluminación y señalización vial para ordenar los movimientos de ingreso y egreso a la ciudad, mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por el corredor. La infraestructura también busca facilitar la circulación del transporte pesado, especialmente durante la temporada de zafra, cuando aumenta el movimiento de camiones en la región.