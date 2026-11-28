Otra particularidad del mercado financiero: ellas quedan afuera del crédito bancario tradicional y financian el día a día en fintech (+17,1%) y tarjetas no bancarias (+14,8%). Por si esto fuera poco, entre los adultos mayores de 75 años, hay 40,5% más mujeres endeudadas que hombres y la mora femenina supera en un 36,6% a la masculina. Estos datos surgen del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y Equipo ELA, en base a los últimos datos del Banco Central (BCRA). El diagnóstico revela, además, que los jóvenes quedan fuera de los bancos. Las menores de 25 años casi no acceden a bancos (-25,8% en banca pública) y caen en tarjetas no bancarias (+21,1%), donde disparan su morosidad.