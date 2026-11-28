Resumen para apurados
- En Argentina, 11 millones de mujeres enfrentan deudas 27,8% menores a las de los varones debido a la brecha salarial, según un informe reciente del CEC y ELA.
- Excluidas del crédito bancario tradicional, las mujeres recurren a fintech y tarjetas no bancarias para costear el día a día, elevando los niveles de morosidad.
- La cesación de pagos crónica alcanza a cuatro millones de personas, exponiendo a los sectores más vulnerables al hostigamiento de agencias de cobro de deudas.
¿Cómo es el comportamiento del endeudamiento en la Argentina, según el género? Hay casi 11 millones de mujeres endeudadas en Argentina (7,5% más que varones), pero sus deudas son un 27,8% más chicas. La histórica brecha salarial del género se traslada al crédito: La diferencia en el monto de deuda (27,8%) calca la brecha de ingresos calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (26,8%).
Otra particularidad del mercado financiero: ellas quedan afuera del crédito bancario tradicional y financian el día a día en fintech (+17,1%) y tarjetas no bancarias (+14,8%). Por si esto fuera poco, entre los adultos mayores de 75 años, hay 40,5% más mujeres endeudadas que hombres y la mora femenina supera en un 36,6% a la masculina. Estos datos surgen del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y Equipo ELA, en base a los últimos datos del Banco Central (BCRA). El diagnóstico revela, además, que los jóvenes quedan fuera de los bancos. Las menores de 25 años casi no acceden a bancos (-25,8% en banca pública) y caen en tarjetas no bancarias (+21,1%), donde disparan su morosidad.
Durante el noveno mes del año 47.748 deudores netos más pasaron a situación de morosos. El dato más alarmante del informe refleja la consolidación de una crisis estructural de pagos: la cantidad de personas que acumulan más de un año sin poder cancelar sus compromisos (clasificadas en Situación 5 por el BCRA como “incobrables”) creció en 152.000 deudores en un solo mes. Con este salto, el universo de deudores en cesación de pagos crónica alcanzó a los 4 millones de personas en todo el país, lo que representa un dramático 68% del total de personas en mora en la Argentina.
El monto total de deuda impaga volvió a pegar un salto en septiembre al incrementarse en $ 328 millones:
• Nuevas caídas en mora: unos $ 220 millones correspondieron a obligaciones que entraron por primera vez en atraso significativo durante el mes (clasificadas en Situación 3 del BCRA, con atrasos de 90 a 180 días).
• La bola de nieve de los punitorios. Los restantes $ 108 millones se originaron exclusivamente por el encarecimiento de pasivos que ya estaban impagos en agosto, engrosados de manera automática por tasas compensatorias, recargos administrativos e intereses punitorios.
Caída del poder adquisitivo
Este comportamiento confirma que, ante la persistente caída del poder adquisitivo, las familias no sólo no logran ponerse al día, sino que la propia estructura de tasas del crédito de consumo agiganta los saldos impagos mes a mes, indica el CEC.
La cronificación del atraso alimenta un mercado opaco y agresivo. De los 4 millones de argentinos en Situación 5, casi 1 millón de personas ya se encuentran en manos de entidades del mercado secundario de deuda. Se trata de fideicomisos financieros y agencias de cobranza que compran a precio vil las carteras incobrables descartadas por bancos y emisoras de tarjetas, para luego desplegar esquemas de hostigamiento extrajudicial, intimaciones permanentes y demandas judiciales para forzar cobros desmedidos sobre sectores vulnerables.