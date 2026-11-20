Cómo comprar un auto nuevo o usado en Tucumán con un crédito de hasta $50 millones y sin ahorro previo
Resumen para apurados
- Banco Nación habilitó en Tucumán la línea de créditos "+Autos" para financiar hasta $50 millones en vehículos nuevos o usados sin necesidad de ahorro previo.
- El préstamo personal no exige prenda, financia el 100% del valor en hasta 72 cuotas y redujo su tasa nominal anual al 25% para clientes con cuenta sueldo.
- La medida busca reactivar la comercialización en las concesionarias y facilitar el recambio vehicular en unidades de hasta diez años de antigüedad.
Comprar un auto nuevo o usado sin contar con ahorros previos es una posibilidad que busca facilitar el Banco Nación a través de su línea de préstamos personales "+Autos". La propuesta permite financiar hasta $50 millones, cubrir el 100% del valor del vehículo y devolver el dinero en un plazo de hasta seis años, con una tasa de interés fija en pesos.
La alternativa también está disponible para quienes quieran adquirir una camioneta o un utilitario, tanto de fabricación nacional como importado, siempre que el vehículo tenga una antigüedad máxima de 10 años. En Tucumán, los interesados podrán consultar la disponibilidad del programa en las concesionarias adheridas a la iniciativa.
Una de las principales novedades es la reducción de la tasa de interés para determinados clientes. El banco estableció una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25%, frente al 36% que se aplicaba anteriormente. Para quienes no reúnen las condiciones de la promoción, la tasa general es del 46%.
Crédito del Banco Nación para comprar autos: cómo funcionan las tasas y las cuotas
El programa "+Autos" funciona como un préstamo personal en pesos y tiene una particularidad: el vehículo adquirido no queda prendado como garantía. Tampoco se requiere la firma de pagarés.
El financiamiento puede alcanzar el 100% del precio de venta, IVA incluido, y contempla devoluciones en 12, 24, 36, 48, 60 o 72 cuotas mensuales.
Para acceder a la tasa preferencial del 25%, los solicitantes deben cobrar su sueldo o jubilación en el Banco Nación, contar con una tarjeta de crédito de la entidad y contratar el seguro del automóvil a través del banco.
Quienes no cumplan con esas condiciones también podrán solicitar el préstamo, aunque deberán afrontar una TNA fija del 46%.
Cuánto hay que ganar para acceder al préstamo
Uno de los requisitos centrales es que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos demostrables del solicitante. Por eso, el salario o los haberes jubilatorios serán determinantes para establecer el monto al que puede acceder cada persona.
Para tener una referencia, el Banco Nación difundió ejemplos de cuánto costaría financiar $10 millones:
A 72 meses y con una tasa del 25%: la cuota inicial sería de $313.122. Para cumplir con el requisito de ingresos, se necesitaría demostrar al menos $1.043.740 mensuales.
A 72 meses y con una tasa del 46%: el pago inicial ascendería a $491.203 y los ingresos requeridos serían de aproximadamente $1.637.343.
A 36 meses y con una tasa del 25%: la cuota sería de $441.348.
A 36 meses y con una tasa del 46%: el pago mensual alcanzaría los $597.227.
Las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorros del titular. Por ese motivo, el solicitante deberá contar con fondos suficientes en la cuenta en cada fecha de vencimiento.
Quiénes pueden solicitar el crédito y cómo hacer el trámite en Tucumán
La línea está destinada a personas mayores de 18 años que estén habilitadas para tomar créditos en el sistema financiero. También pueden acceder jubilados y pensionados, siempre que acrediten ingresos suficientes para afrontar las cuotas.
Una de las características del programa es que no hace falta iniciar la gestión en una sucursal bancaria. El trámite se realiza directamente en la concesionaria donde se comprará el vehículo.
El procedimiento contempla los siguientes pasos:
Acercarse a una concesionaria adherida con el DNI.
Consultar las unidades disponibles para financiar mediante el programa "+Autos".
El vendedor carga los datos personales del interesado y la información del vehículo en el sistema.
Desde el celular, el solicitante valida su identidad mediante reconocimiento biométrico en la aplicación BNA+ y acepta las condiciones del préstamo.
Una vez aprobada la operación, se puede avanzar con la compra.
El listado de concesionarias adheridas en Tucumán y en el resto del país, junto con las condiciones completas del financiamiento, se puede consultar en el sitio oficial del Banco Nación: https://www.bna.com.ar/home/masautos.
El listado, en este LINK