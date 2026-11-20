Comprar un auto nuevo o usado sin contar con ahorros previos es una posibilidad que busca facilitar el Banco Nación a través de su línea de préstamos personales "+Autos". La propuesta permite financiar hasta $50 millones, cubrir el 100% del valor del vehículo y devolver el dinero en un plazo de hasta seis años, con una tasa de interés fija en pesos.