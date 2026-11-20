Resumen para apurados
- El Gobierno nacional propuso ante la Comisión Federal de Impuestos eliminar el impuesto a los Sellos para reducir la carga tributaria en el país.
- La iniciativa oficial contempla una compensación del 50% para las provincias, mientras distritos como Tucumán aún no fijaron una postura oficial.
- De avanzar la reforma, se abaratarán contratos y transacciones, aunque demandará un complejo consenso fiscal entre la Nación y los gobernadores.
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