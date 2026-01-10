Secciones
Por qué se reforzaron los operativos de prevención en Yerba Buena, El Cadillal y Lomas de Tafí

La Policía desplegó controles especiales para frenar las picadas ilegales, prevenir accidentes viales y reforzar la seguridad.

Hace 51 Min

La Policía, a través de la Unidad Regional Norte, puso en marcha un operativo preventivo en Yerba Buena y localidades cercanas con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos, especialmente durante los fines de semana, cuando se incrementa la circulación de personas.

El despliegue contempla controles vehiculares y recorridos móviles en sectores urbanos, rurales y turísticos, con una mayor presencia de efectivos en puntos estratégicos. Desde la fuerza indicaron que la medida busca desalentar conductas delictivas, fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

En paralelo, se planificó un operativo especial en las zonas de El Cadillal y Lomas de Tafí, enfocado en erradicar las picadas ilegales de motocicletas, una problemática recurrente que genera riesgos tanto para los conductores como para terceros.

El procedimiento apunta a prevenir accidentes viales y proteger a los residentes y visitantes de estos sectores. Para ello, se prevé el secuestro de rodados que se encuentren en infracción, con especial énfasis en motocicletas con escape libre y otras irregularidades que atenten contra la seguridad vial.

