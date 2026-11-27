Según destacaron desde la consultora 1816, la noticia de la designación de Trabuco impulsó con fuerza los activos brasileños y la moneda de ese país. A su vez, la ausencia de referencias de los mercados estadounidenses por el feriado de Acción de Gracias contribuyó a que la deuda argentina en dólares y los bonos de largo plazo en pesos extendieran el rebote iniciado durante las últimas horas del miércoles.