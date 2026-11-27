Resumen para apurados
- Este viernes, el riesgo país de Argentina cayó más del 10% y perforó los 1.000 puntos en los mercados debido al fuerte rally de activos en Brasil y un mejor clima global.
- El repunte siguió a la designación de un banquero promercado por Lula en Brasil, tras semanas donde el índice local trepó un 35,5% por dudas internas y volatilidad externa.
- Aunque la baja da alivio a los bonos soberanos, la incertidumbre sobre el plan financiero para 2027 y el escenario político continuarán condicionando la tendencia a futuro.
Los bonos argentinos en dólares extendieron su rebote este viernes y el riesgo país se desplomó más del 10%, hasta perforar la barrera de los 1.000 puntos. La recuperación estuvo impulsada por el clima favorable en los mercados internacionales y, especialmente, por el rally de los activos brasileños, aunque los interrogantes sobre el programa financiero del Gobierno para 2027 y el escenario político local continúan condicionando las perspectivas.
El repunte de la deuda soberana coincidió con una fuerte valorización de los activos de Brasil, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva avanzara con la incorporación del banquero Luiz Carlos Trabuco Cappi a su futuro equipo económico. La señal fue interpretada por los operadores como un acercamiento a una agenda de mayor disciplina fiscal y orientación promercado.
Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, atribuyó buena parte de la recuperación a los factores externos que previamente habían presionado sobre el indicador argentino.
“Creo que de la misma manera que el frente externo tuvo gran parte de la responsabilidad en la suba del riesgo país, hoy es, en gran medida, responsable de la mejora en el índice. El alza en los activos de riesgo de las últimas ruedas y a nivel regional el impulso que ha tomado Brasil han sido determinantes”, señaló.
Brasil contagia optimismo a los mercados
Esta semana, Lula envió una señal a los mercados al elegir a Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente del Consejo de Administración de Bradesco, para encabezar el equipo económico de su próximo mandato, que comenzará en enero de 2027.
La decisión despertó expectativas entre los inversores, en un contexto en el que el real había acumulado una depreciación cercana al 13,5% frente al dólar desde que Lula ganó el balotaje presidencial del 25 de octubre de 2026.
Según destacaron desde la consultora 1816, la noticia de la designación de Trabuco impulsó con fuerza los activos brasileños y la moneda de ese país. A su vez, la ausencia de referencias de los mercados estadounidenses por el feriado de Acción de Gracias contribuyó a que la deuda argentina en dólares y los bonos de largo plazo en pesos extendieran el rebote iniciado durante las últimas horas del miércoles.
El componente local también explica la volatilidad
Sin embargo, el deterioro previo del riesgo país argentino no puede explicarse únicamente por el contexto internacional. Los indicadores locales mostraron un comportamiento mucho más adverso que el de otros mercados emergentes durante algunos tramos de noviembre.
Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments, detalló que entre el 30 de octubre y el 25 de noviembre el riesgo país argentino pasó de 787 a 1.066 puntos, lo que representó un incremento del 35,5%. En el mismo período, el promedio de los mercados emergentes subió un 13,5%, de 208 a 236 puntos, mientras que América Latina avanzó un 12,2%.
Según el analista, si bien existió un componente global que afectó a los activos de riesgo, este explicó sólo una parte del deterioro registrado en la Argentina, donde los factores domésticos tuvieron un peso considerablemente mayor.
Bazzani, según consignó Ámbito, identificó dos episodios diferenciados durante el último mes. Entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, el riesgo país argentino aumentó un 19%, mientras que el índice de emergentes prácticamente no registró variaciones. En cambio, entre el 18 y el 20 de noviembre, la presión se extendió a toda la región: el indicador de emergentes subió un 10,3%, pero el argentino trepó un 25,2%.
La divergencia volvió a profundizarse después del 20 de noviembre. Mientras el promedio latinoamericano retrocedió de 238 a 234 puntos y el riesgo de Brasil bajó de 235 a 214, el indicador argentino se mantuvo elevado y cerró el 25 de noviembre en 1.066 puntos.