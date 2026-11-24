La recuperación que ensayaron los mercados financieros ayer perdió impulso y dio paso a una nueva jornada de toma de ganancias. En ese escenario, los activos argentinos volvieron a operar en terreno negativo, con caídas en los bonos soberanos en dólares y una fuerte suba del riesgo país, que superó los 1.108 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en más de un año.