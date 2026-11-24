Resumen para apurados
- Los activos argentinos cayeron hoy en los mercados financieros y el riesgo país superó los 1.070 puntos por una toma de ganancias global.
- El índice de JP Morgan escaló desde los 402 puntos de julio, mientras los bonos en dólares acumulan bajas del 23% tras la volatilidad externa.
- El nivel encarece el crédito externo y traba el financiamiento privado, aunque el Gobierno confía en el superávit para pagar vencimientos futuros.
La recuperación que ensayaron los mercados financieros ayer perdió impulso y dio paso a una nueva jornada de toma de ganancias. En ese escenario, los activos argentinos volvieron a operar en terreno negativo, con caídas en los bonos soberanos en dólares y una fuerte suba del riesgo país, que superó los 1.108 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en más de un año.
A las 10.20, los bonos Globales argentinos -títulos en dólares bajo legislación extranjera- registraban una caída promedio del 1%. El indicador se acercó así a los 1.081 puntos que había alcanzado el 24 de octubre de 2024, su máximo desde entonces.
El deterioro de los activos locales se produce en una rueda marcada por las correcciones en Wall Street, luego del fuerte rebote de los precios registrado el lunes. La renovada volatilidad internacional volvió a impactar sobre los mercados emergentes y profundizó la cautela de los inversores frente a la deuda argentina.
En un informe, Max Capital advirtió que, si bien las presiones externas habían dado una tregua en las últimas jornadas, las valuaciones de los activos argentinos continuaban en niveles débiles. Según la firma, los bonos en dólares acumulan una caída cercana al 7% en los últimos siete días y del 23% desde principios de agosto.
La tendencia también se refleja en las acciones. Galicia, uno de los papeles más expuestos a la dinámica macroeconómica y al comportamiento de la deuda soberana, registra una pérdida cercana al 7% en la última semana y de casi el 47% desde comienzos de agosto.
"Los riesgos electorales, combinados con los riesgos globales, fueron los principales factores detrás de estos movimientos. Como señalamos en nuestro último informe, el tipo de cambio no había incorporado tanto riesgo como los bonos y las acciones", señalaron desde Max Capital, al describir la dinámica que atraviesa el mercado financiero argentino.
Riesgo país, petróleo y presión sobre el financiamiento
La suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos vuelve a complicar las perspectivas de financiamiento para el sector público y privado. El encarecimiento del crédito externo dificulta las posibilidades de que empresas y provincias regresen voluntariamente a los mercados internacionales de deuda y, al mismo tiempo, alimenta la demanda de cobertura cambiaria.
Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, señaló que el mercado está condicionado por una combinación de factores estructurales y coyunturales que afectan el apetito por los activos en pesos y las expectativas sobre el tipo de cambio.
La analista destacó que el riesgo país escaló desde los 402 puntos registrados en julio hasta superar los 1.000 puntos básicos, lo que encarece el financiamiento y limita el acceso al crédito internacional. No obstante, señaló que el equipo económico sostiene que el superávit fiscal permitirá afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 sin necesidad de recurrir a nuevas emisiones externas.
Torres también advirtió sobre el impacto de la caída del petróleo, que llegó a mínimos de tres meses. Si bien la baja del crudo puede contribuir a moderar las expectativas inflacionarias y reducir los costos de importación de energía, también implica menores ingresos potenciales por exportaciones de hidrocarburos.
En ese escenario, consideró que será clave seguir la evolución de las inversiones en Vaca Muerta, que actualmente explica cerca del 70% de la producción nacional de hidrocarburos y casi la mitad del superávit comercial, según los datos citados en su análisis.
La especialista vinculó, además, la coyuntura con el debate sobre la necesidad de sostener las reformas económicas. En ese sentido, mencionó un estudio que estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita argentino sería hoy un 70% más alto si durante el último medio siglo hubiera crecido al ritmo promedio mundial.
Wall Street, los soportes técnicos y el temor de los inversores
La corrección de los mercados internacionales también volvió a encender señales de alerta entre los analistas técnicos. Jorge Fedio, de Clave Bursátil, consideró que existe un escenario de temor y sobreventa, aunque todavía no alcanza los niveles de una capitulación generalizada.
El especialista sostuvo que la caída de Wall Street se inició con la ruptura de soportes y una corrección que fue profundizándose entre junio y octubre, luego de varios meses de subas.
"Ya perforó ese soporte que antes fuera techo 2025. No se sostuvo y, para colmo, el S&P 500 se puso debajo del soporte de 'número redondo' de 7.000 como para activar los stop loss", advirtió Fedio.