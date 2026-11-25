Bonos de diciembre 2026: qué trabajadores cobrarán hasta $316.800 y quiénes tienen acuerdos millonarios
Trabajadores estatales, vigiladores, metalúrgicos, plásticos, textiles y azucareros tienen acuerdos con adicionales para fin de año. Los montos varían según la actividad y el convenio. También hay beneficios que todavía no tienen fecha de pago confirmada.
Resumen para apurados
- Trabajadores de diversos gremios cobrarán en diciembre en Argentina bonos extraordinarios de hasta $316.800 tras acuerdos paritarios para reforzar sus ingresos.
- Los pagos surgen de paritarias específicas en sectores como textiles, seguridad y estatales, complementando el medio aguinaldo y las subas salariales pactadas para fin de año.
- El impacto dispar de estos montos y su futura integración al sueldo básico marcarán las negociaciones colectivas y la pauta salarial hacia el primer trimestre de 2027.
Diciembre llegará con ingresos adicionales para trabajadores de distintos sectores de la Argentina. Además del medio aguinaldo y los aumentos salariales acordados en paritarias, varios gremios tienen previstas sumas fijas, bonos extraordinarios y asignaciones no remunerativas que se pagarán durante el último mes de 2026.
Los montos presentan diferencias importantes según la actividad. Mientras algunos trabajadores recibirán adicionales de $40.000 o $80.000, otros tienen acuerdos que contemplan pagos de $300.000 y hasta $316.800. En el sector siderúrgico también se negoció una bonificación de $1.600.000, aunque todavía no está confirmado que se liquide íntegramente en diciembre.
Según el relevamiento publicado por iProfesional, entre los sectores con pagos adicionales previstos para diciembre aparecen la Administración Pública Nacional, seguridad privada, metalúrgicos, trabajadores del plástico, textiles y empleados del Ingenio Ledesma.
La lista de gremios que cobrarán bonos y sumas extra en diciembre
Estos son los principales acuerdos salariales que contemplan ingresos adicionales durante diciembre:
Estatales nacionales: $80.000
Vigiladores privados: $120.000
Metalúrgicos (rama 17): $40.000
Trabajadores del plástico: $110.000
Empleados textiles (SETIA, CCT 808/24): $316.800
Azucareros de Ledesma: $300.000
Los importes corresponden a los acuerdos específicos mencionados y no deben interpretarse como beneficios universales para todos los trabajadores de cada actividad.
Estatales nacionales: asignación extraordinaria de $80.000
Los trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en el acuerdo salarial aceptado por UPCN recibirán en diciembre una asignación fija extraordinaria de $80.000 por única vez.
El entendimiento también establece aumentos salariales del 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El acuerdo fue aceptado por UPCN y rechazado por ATE, por lo que el adicional corresponde al esquema acordado para los trabajadores alcanzados por esa negociación.
Vigiladores privados: bono de $120.000
Los trabajadores de seguridad privada nucleados en UPSRA tendrán una suma no remunerativa de $120.000 en diciembre, según la paritaria firmada con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).
El acuerdo contempla, además, un incremento salarial del 4,01% para ese mes. La escala establece adicionales crecientes: $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre.
Con la actualización, el salario básico del vigilador general llegará a $1.085.000. Al sumar presentismo, viáticos y el adicional extraordinario, el total conformado alcanzará los $1.930.000.
La suma no remunerativa de diciembre se incorporará al salario básico desde enero de 2027.
Metalúrgicos: suma extra de $40.000
Los trabajadores metalúrgicos comprendidos en la rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recibirán en diciembre una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000.
El acuerdo también establece un incremento del 4% en los salarios básicos. La negociación contempla aumentos escalonados hasta marzo de 2027 y sumas adicionales en distintos meses. En noviembre, por ejemplo, el bono había sido de $50.000.
Trabajadores del plástico: adicional de $110.000
Los empleados de la industria del plástico nucleados en la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) cobrarán en diciembre una suma fija no remunerativa de $110.000, además de un aumento salarial del 1,6%.
El esquema paritario establece adicionales progresivos durante los últimos meses del año: $90.000 en octubre, $105.000 en noviembre y $110.000 en diciembre.
Para enero de 2027, el monto previsto ascenderá a $120.000.
Textiles: una suma no remunerativa de $316.800
El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) acordó una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 808/24.
El esquema establece que en diciembre el incremento acumulado sobre los salarios básicos llegará al 10%. Además, se pagará una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje, que para ese mes representa $316.800.
El beneficio corresponde a los trabajadores alcanzados por ese convenio y no debe extenderse al conjunto de la actividad textil. El convenio 501/07, también mencionado en la negociación, tiene un cronograma diferente.
Azucareros de Ledesma: bono extraordinario de $300.000
Uno de los acuerdos que también tiene relevancia para el norte argentino es el de los trabajadores del Ingenio Ledesma, nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).
El convenio salarial 2026/2027 contempla un bono extraordinario de $300.000 para diciembre. El acuerdo había establecido dos pagos de ese monto: uno que se abonó en agosto y otro previsto para el último mes del año.
La negociación también incluyó un incremento del 30% en el salario básico y una mejora económica total del 30,26%.
Se trata de un beneficio específico para los empleados alcanzados por el acuerdo con Ledesma. No corresponde, por lo tanto, considerarlo un bono general para todos los trabajadores azucareros de Tucumán, Salta y Jujuy.
Bono de $1.600.000 para siderúrgicos: qué se sabe sobre el pago
Entre los montos más elevados aparece el acuerdo de los trabajadores siderúrgicos comprendidos en la rama 21 de la UOM.
La negociación con la Cámara Argentina del Acero contempla una bonificación extraordinaria de $1.600.000 para el personal propio de las empresas siderúrgicas. En el caso de los trabajadores contratistas, el monto acordado es de $1.280.000.
El entendimiento también incluye un incremento salarial del 12%, con un tramo no remunerativo del 6% pendiente para noviembre y diciembre.
Sin embargo, hay una aclaración importante: la información disponible confirma los montos de las bonificaciones, pero no especifica que los $1.600.000 se acreditarán íntegramente durante diciembre. Por eso, no corresponde incluirlos entre los pagos de ese mes como si su fecha de liquidación estuviera confirmada.
Qué gremios tienen bonos previstos para enero y no para diciembre
Otros acuerdos salariales contemplan adicionales importantes, aunque no se pagarán durante diciembre.
Es el caso de los camioneros, cuyo acuerdo establece un bono de $1.200.000 para enero de 2027, además de un aumento salarial del 1,6% para ese mes.
Los empleados de comercio, por su parte, tienen un bono extraordinario de $50.000 dividido en dos cuotas de $25.000, que se liquidaron con los salarios de octubre y noviembre.
En diciembre recibirán un aumento del 1,9%, pero no está prevista una tercera cuota de ese bono. La suma fija no remunerativa de $120.000 acordada anteriormente comenzará a incorporarse gradualmente a los salarios básicos, en seis cuotas de $20.000, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Aguinaldo y bonos: qué diferencia hay entre los pagos
Los trabajadores que tienen acuerdos con sumas extraordinarias deben distinguir esos ingresos del segundo medio aguinaldo del año.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre julio-diciembre.
Los bonos, en cambio, dependen de las condiciones de cada negociación colectiva. Pueden ser pagos extraordinarios por única vez, sumas no remunerativas distribuidas en varios meses o adicionales que posteriormente se incorporan al salario básico.
Por ese motivo, el monto que cada trabajador cobrará en diciembre dependerá de su convenio colectivo, categoría, antigüedad y adicionales correspondientes. No todos los empleados de un mismo sector percibirán necesariamente las mismas sumas.