El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, celebró la media sanción al proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y respaldó las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Además, ratificó su intención de competir por la gobernación provincial en 2027 y cuestionó el sistema electoral de acoples.