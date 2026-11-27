Resumen para apurados
- Según el reporte, Lisandro Catalán (LLA) celebró la media sanción del Senado para suspender las PASO, al considerar que implican un gasto innecesario para los ciudadanos.
- El dirigente respaldó las reformas de Javier Milei y criticó el sistema de acoples provincial junto al desempeño de las gestiones peronistas en los últimos 25 años.
- De cara al escenario de 2027, Catalán confirmó su intención de competir por la gobernación de Tucumán y manifestó su apoyo a la reelección del presidente Milei.
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, celebró la media sanción al proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y respaldó las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Además, ratificó su intención de competir por la gobernación provincial en 2027 y cuestionó el sistema electoral de acoples.
En una publicación en X, sostuvo que las PASO son “un mecanismo creado para resolver internas partidarias a costa de todos los argentinos”.
El ex ministro del Interior nacional le atribuyó a Javier Milei el avance de la iniciativa. “Está logrando transformaciones en el sistema político argentino que durante años parecían imposibles”, afirmó.
En el plano provincial, Catalán ratificó sus aspiraciones de cara a las elecciones de 2027. “Estoy trabajando para ser el gobernador de Tucumán”, dijo, según un comunicado.
También cuestionó el sistema de acoples, al que atribuyó una distorsión del funcionamiento democrático de la provincia, e insistió en sus críticas "al costo de la Legislatura y del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán".
El dirigente libertario sostuvo que Tucumán fue “el faro productivo del norte” y que en los últimos 25 años “perdió ese rol y tiene todo para recuperarlo”.
En su diagnóstico, apuntó contra las gestiones de José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. “El peronismo en Tucumán ya le aportó todo el bien y todo el mal que le podía aportar”, afirmó.
Catalán también defendió la gestión nacional y se mostró confiado en la reelección de Milei. “Sabe lo que hay que hacer, sabe cuál es el camino y tiene una voluntad inquebrantable”, sostuvo.