La confianza en el Gobierno de Javier Milei tuvo una leve recuperación en noviembre, pero los números dejaron una señal de alerta en dos sectores de la población: los jóvenes y las mujeres. Aunque el índice general subió, el respaldo al Presidente volvió a retroceder entre los argentinos de 18 a 29 años, uno de los grupos que históricamente mostró mayor afinidad con el espacio libertario.