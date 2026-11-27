Resumen para apurados
- Según la Universidad Di Tella, la confianza en el Gobierno de Milei subió 4,1% en noviembre en Argentina, pero cayó 6,2% entre jóvenes y 2% en mujeres.
- El repunte general se apoyó en los mayores de 50 años (+21,7%) y varones (+8,7%), mientras que en la comparación interanual el indicador cayó un 17,5%.
- La pérdida de adhesión en sectores juveniles abre interrogantes para el oficialismo sobre su base electoral de cara al futuro político.
La confianza en el Gobierno de Javier Milei tuvo una leve recuperación en noviembre, pero los números dejaron una señal de alerta en dos sectores de la población: los jóvenes y las mujeres. Aunque el índice general subió, el respaldo al Presidente volvió a retroceder entre los argentinos de 18 a 29 años, uno de los grupos que históricamente mostró mayor afinidad con el espacio libertario.
Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador aumentó un 4,1% respecto de octubre y alcanzó los 2,04 puntos. Sin embargo, la mejora no fue pareja: mientras creció entre los varones y las personas mayores de 50 años, cayó entre las mujeres y los menores de 50.
El dato que más llama la atención para el electorado joven es la baja del 6,2% entre quienes tienen de 18 a 29 años. En ese segmento, el índice quedó en 2,23 puntos. La caída fue todavía mayor entre las personas de 30 a 49 años, donde llegó al 7,2%, con un resultado de 1,82 puntos.
En contraste, los mayores de 50 años fueron el único grupo etario que registró una suba. La confianza aumentó un 21,7% y alcanzó los 2,20 puntos. Así, noviembre dejó un escenario dividido por edades: los sectores más jóvenes mostraron un retroceso, mientras que el apoyo creció entre los adultos mayores.
Una brecha que también se amplía entre mujeres y varones
La diferencia por género también se hizo más marcada. Entre los varones, la confianza en el Gobierno creció un 8,7% y llegó a 2,35 puntos. Entre las mujeres, en cambio, cayó un 2% y quedó en 1,70 puntos. La distancia entre ambos grupos alcanzó los 0,65 puntos.
El comportamiento del índice también varió según la región. El interior del país registró el nivel más alto de confianza, con 2,27 puntos y una suba del 6,3%. En la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 3,7%, hasta los 1,95 puntos, mientras que en el Gran Buenos Aires retrocedió un 1,4% y quedó en 1,59.
A nivel nacional, el indicador acumula varios meses con pequeñas oscilaciones alrededor de los dos puntos. Además, la comparación con noviembre de 2025 muestra una caída interanual del 17,5%.
Los resultados dejan una pregunta abierta para el oficialismo de cara a 2027: ¿podrá recuperar el respaldo de los sectores jóvenes que fueron importantes para su llegada al poder? Por ahora, la última medición muestra que la mejora general todavía no alcanza a todos los grupos.