Resumen para apurados
- Según la Universidad Di Tella, la confianza en el Gobierno de Javier Milei subió 4,1% en noviembre en Argentina, impulsada por mejoras en los cinco componentes del índice.
- El indicador se ubicó en 2,04 puntos; si bien creció en el mes, cayó 17,5% interanual y permanece por debajo de mandatos previos como los de Néstor y Cristina Kirchner.
- El relevamiento expone marcadas brechas por género y región, lo que definirá la base de respaldo ciudadano a la gestión oficial durante los próximos meses.
La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró una mejora en noviembre. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella, aumentó un 4,1% respecto de octubre y se ubicó en 2,04 puntos, en una escala que va de 0 a 5.
Sin embargo, la recuperación mensual no alcanzó para revertir el deterioro interanual: el indicador cayó un 17,5% en comparación con noviembre del año pasado. Además, el promedio de confianza durante la gestión de Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo desde el inicio de su mandato.
De acuerdo con el informe, en el mes 35 de la presidencia de Milei, el nivel de confianza es un 15,2% superior al que tenía Mauricio Macri en el mismo período de gestión y un 71,1% mayor que el registrado durante la presidencia de Alberto Fernández.
Cómo evolucionó la confianza en el Gobierno durante noviembre
Los cinco componentes que integran el Índice de Confianza en el Gobierno mostraron mejoras respecto del mes anterior. Los resultados fueron los siguientes:
- Honestidad: 2,41 puntos, con una suba del 1,4%.
- Capacidad para resolver problemas: 2,40 puntos, un incremento del 5,6%.
- Eficiencia: 2,08 puntos, una mejora del 4,5%.
- Evaluación general del Gobierno: 1,69 puntos, una suba del 3,6%.
- Preocupación por el interés general: 1,60 puntos, un aumento del 6,4%.
El indicador se mantiene desde abril en torno a los dos puntos, con variaciones moderadas entre un mes y otro.
Cómo se compara la confianza en Milei con la de otros presidentes
La Universidad Di Tella también comparó los niveles de confianza de las distintas administraciones en el mismo tramo de sus respectivos mandatos.
En el mes 35 de gestión, el índice de Milei se ubicó por debajo de los registros de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante sus primeras presidencias.
- Néstor Kirchner: 2,54 puntos.
- Cristina Fernández de Kirchner (primer mandato): 2,42 puntos.
- Javier Milei: 2,04 puntos.
En el caso de Cristina Kirchner, el informe señala que el indicador experimentó un fuerte incremento en noviembre de 2010, en coincidencia temporal con la muerte de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
Como referencia, el promedio de confianza durante el mismo tramo de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández fue de 2,43 y 1,83 puntos, respectivamente.
Quiénes tienen mayor confianza en el Gobierno de Milei
El relevamiento también muestra diferencias según el género y la edad de los encuestados.
Entre los hombres, el índice llegó a 2,35 puntos, con un aumento del 8,7% respecto de octubre. Entre las mujeres, en cambio, descendió un 2% y quedó en 1,70 puntos. La brecha entre ambos grupos se ubicó en 0,65 puntos.
Por edades, los jóvenes de entre 18 y 29 años registraron el nivel más alto de confianza, con 2,23 puntos, aunque el indicador cayó un 6,2% en ese segmento.
En tanto, entre las personas mayores de 50 años el índice alcanzó 2,20 puntos, con un marcado incremento del 21,7%. El grupo de entre 30 y 49 años registró 1,82 puntos, un descenso del 7,2%.
Qué regiones registraron mayor confianza en el Gobierno
En la distribución geográfica, las provincias volvieron a mostrar el mayor nivel de confianza en la administración nacional. El indicador llegó a 2,27 puntos, con una mejora del 6,3%.
Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 1,95 puntos, un aumento del 3,7%, mientras que el Gran Buenos Aires alcanzó 1,59 puntos, con una caída del 1,4%.
De esta manera, se amplió por segundo mes consecutivo la diferencia entre el interior del país y el conurbano bonaerense.
El Índice de Confianza en el Gobierno se elabora desde noviembre de 2001 a partir de una encuesta de opinión pública de alcance nacional. Sus resultados permiten seguir la evolución de la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial y comparar el desempeño de distintas administraciones.