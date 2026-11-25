Cientos de mujeres participaron este miércoles de una movilización en Tucumán por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La convocatoria comenzó a las 18 en plaza Yrigoyen y desde allí las manifestantes marcharon hacia plaza Independencia, con consignas contra la violencia de género y fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei.