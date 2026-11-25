Resumen para apurados
- Cientos de mujeres marcharon en Tucumán por el 25-N contra la violencia de género y el ajuste de Javier Milei, desde plaza Yrigoyen hacia plaza Independencia.
- En la provincia, los femicidios son la segunda causa de homicidios del año con nueve víctimas registradas, dentro de un contexto de alerta con 200 crímenes en el país.
- Las organizaciones advierten un estado de emergencia y anticipan mayores reclamos ante el impacto del ajuste económico y el debate sobre las políticas públicas de género.
Cientos de mujeres participaron este miércoles de una movilización en Tucumán por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La convocatoria comenzó a las 18 en plaza Yrigoyen y desde allí las manifestantes marcharon hacia plaza Independencia, con consignas contra la violencia de género y fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei.
Durante la protesta se exhibieron carteles con distintos reclamos. "Sin salud, sin trabajo, sin derechos, no hay ni una menos", "basta de violencia obstétrica" y "la violencia y el ajuste no se aguantan más" fueron algunos de los mensajes que acompañaron la movilización.
La jornada volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia machista, una realidad que continúa atravesando a la sociedad y que en Tucumán tiene una expresión preocupante en las cifras de homicidios.
Femicidios y violencia de género: los números de Tucumán
La violencia machista pareciera no tener fin. En la provincia, los femicidios superan en cantidad a los crímenes vinculados con hechos de inseguridad. De acuerdo con los datos disponibles, la violencia de género constituye el segundo móvil más frecuente de los homicidios registrados durante este año. Por encima aparecen únicamente las muertes violentas relacionadas con el narcotráfico y la comercialización de drogas.
De los 39 homicidios contabilizados en Tucumán, nueve tuvieron como víctimas a mujeres asesinadas por razones de género.
Desde Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) vienen advirtiendo sobre esta situación con una consigna que se mantiene a lo largo del tiempo: “Estamos en emergencia; nos mata el machismo, nos golpean el ajuste y la pobreza”.
La organización realiza un seguimiento de los femicidios en el país. Hasta el 30 de agosto había contabilizado alrededor de 200 casos en la Argentina.
Sin embargo, al considerar la tasa de femicidios cada 100.000 mujeres, Tucumán presenta un índice de 0,5, uno de los más bajos del NOA y del país. En la comparación regional, Santiago del Estero registra 1,7, seguida por Santa Fe, con 1,5, y Catamarca, con 1,4. Salta, la otra provincia incluida en el relevamiento, alcanza 0,8.
Las cifras de femicidios durante los últimos gobiernos nacionales
La violencia de género también se convirtió en un eje de confrontación ideológica y política. No obstante, los registros oficiales permiten observar la cantidad de femicidios contabilizados durante las distintas administraciones nacionales.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publica cada año un informe con las cifras de estos crímenes. Según los datos recopilados para esta comparación, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) se registraron 962 femicidios, mientras que en la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) se contabilizaron 958.
En tanto, durante la administración de Milei, desde 2023 hasta el 20 de noviembre de 2026, la cifra provisoria asciende a 822 casos. El número todavía no es definitivo: el tercer año de mandato aún no concluyó y tampoco se encuentra disponible el informe anual correspondiente.