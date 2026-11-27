Resumen para apurados
- Diputados dio media sanción en general al Presupuesto 2027 con 136 votos a favor, tras arduos debates sobre partidas universitarias y déficit cero.
- El oficialismo defendió las metas fiscales, mientras bloques opositores y dialoguistas reclamaron más fondos para educación, discapacidad y cambios impositivos.
- El tratamiento en particular definirá las partidas universitarias y pondrá a prueba la solidez de los acuerdos ante posibles vetos o prórrogas presupuestarias.
Con el respaldo necesario para alcanzar la media sanción en general en la Cámara de Diputados, representantes del Gobierno nacional mantenían negociaciones al término de esta edición con los bloques dialoguistas para destrabar los artículos más sensibles del proyecto de Presupuesto 2027. El principal foco de tensión radicaba en el financiamiento de distintas áreas del Estado, como las universidades. Mientras la iniciativa oficialista asigna 7,3 billones de pesos para las casas de altos estudios, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un piso de 11 billones.
La estrategia parlamentaria colocaba al oficialismo ante un escenario delicado para la votación en particular que se registraba durante la madrugada de hoy. Si el capítulo universitario resulta rechazado en el recinto, se someterá a votación el dictamen de minoría de Unión por la Patria (UP), que convalida los 11 billones de pesos exigidos por el sector educativo. Para evitar ese desenlace, los libertarios debían reunir voluntades para rechazar también los despachos alternativos, lo que derivaría en una prórroga de las partidas vigentes. Desde la UCR advirtieron que esa alternativa otorgaría mayor discrecionalidad al Ejecutivo para reasignar fondos, por lo que presionaron para que la Casa Rosada eleve su oferta a unos nueve billones de pesos y logre un entendimiento con el CIN. En paralelo, sectores dialoguistas temían que, de imponerse la propuesta peronista, el presidente Javier Milei recurra a un veto parcial que obliga a debatir una ley en sesiones extraordinarias.
En el plano macroeconómico, el miembro informante del oficialismo, Alberto Benegas Lynch, defendió la iniciativa destacando que se apoya en el déficit cero, la reducción del peso del Estado para bajar impuestos y la previsibilidad. El proyecto estima para el próximo año un crecimiento del 4%, una inflación promedio anual del 21% y un tipo de cambio de dólar a $1.847 para diciembre. Asimismo, proyecta recursos consolidados por 219 billones de pesos y gastos totales por 216 billones -de los cuales 150 billones irán a servicios sociales y un billón a deuda pública-, lo que arroja un superávit financiero del 0,2 % del producto.
Para asegurar el acompañamiento de las bancas aliados, el oficialismo aceptó introducir modificaciones clave al texto original. A pedido del bloque PRO, se incorporó la continuidad de los regímenes de promoción para la industria autopartista-automotriz con partidas por 136.500 millones de pesos, aunque las transferencias por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires quedaron sujetas a un compromiso de negociación posterior con el Ministerio de Economía.
Discapacidad
Otro de los ejes que concentró los cuestionamientos opositores fue el presupuesto destinado a la discapacidad. Aunque en el trámite de comisiones se eliminaron los artículos que planteaban reformas estructurales en el sistema de prestaciones y se garantizaba la continuidad de los beneficios vigentes, la oposición denunció desajustes en las planillas anexas. La diputada de UP, Sabrina Selva, sostuvo que el programa Incluir Salud y las prestaciones médicas arrancan con un desfasaje del 15% y menos crédito que el ejercicio anterior, advirtiendo que los recursos para cumplir con la Ley de Discapacidad no están garantizados.
El diputado del Encuentro Federal Nicolás Massot calificó como “falaz” el superávit financiero anunciado por el oficialismo y atribuyó las cifras a una “contabilidad creativa”, al señalar que el resultado positivo de una décima del producto se ve superado por un pago de intereses reconocido del 0,16%. Al defender el dictamen presentado junto a Provincias Unidas, reclamó que los aumentos de tarifas de servicios públicos previstos desde enero sin tributo IVA, pidió una rebaja en el Impuesto a los Combustibles y exigió transparente el costo fiscal del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).