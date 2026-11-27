La estrategia parlamentaria colocaba al oficialismo ante un escenario delicado para la votación en particular que se registraba durante la madrugada de hoy. Si el capítulo universitario resulta rechazado en el recinto, se someterá a votación el dictamen de minoría de Unión por la Patria (UP), que convalida los 11 billones de pesos exigidos por el sector educativo. Para evitar ese desenlace, los libertarios debían reunir voluntades para rechazar también los despachos alternativos, lo que derivaría en una prórroga de las partidas vigentes. Desde la UCR advirtieron que esa alternativa otorgaría mayor discrecionalidad al Ejecutivo para reasignar fondos, por lo que presionaron para que la Casa Rosada eleve su oferta a unos nueve billones de pesos y logre un entendimiento con el CIN. En paralelo, sectores dialoguistas temían que, de imponerse la propuesta peronista, el presidente Javier Milei recurra a un veto parcial que obliga a debatir una ley en sesiones extraordinarias.