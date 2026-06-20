Sistema Solar Térmico: la forma de ahorrar energía eléctrica con paneles

Resumen para apurados
- El Ministerio de Economía argentino promueve el uso de sistemas solares térmicos en hogares para reducir hasta un 65% el consumo de energía para calentar agua en el país.
- La elección del panel varía según la región (norte o sur) y requiere termotanques 'Apto solar' bajo la Resolución 520/2018 para garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia.
- Esta tecnología impulsa la transición hacia energías limpias y el ahorro doméstico, aunque exige adecuar la infraestructura del hogar para maximizar el rendimiento energético.
Un sistema solar térmico es la energía que se utiliza para aprovechar la radiación del sol para producir calor. En los hogares, este calor suele utilizarse para calentar agua, climatizar piscinas y hasta para dar energía a los sistemas de calefacción, ahorrando en electricidad o en gas.
Para utilizar un sistema de este tipo, es necesario saber elegir los colectores o paneles solares térmicos correctos para que absorben la radiación solar y transformen esa luz en calor. El ahorro que logran estos equipos depende de la tecnología del sistema, la ubicación geográfica, el consumo de agua caliente y el tipo de sistema de apoyo que utilice de back up –como calefón, termotanque o caldera–.
En una aproximación, el Ministerio de Economía de la Nación estima que un hogar puede lograr una disminución considerable del uso de energía eléctrica. Un Argentina, el ahorro promedio ronda el 65% de energía consumida para calentar agua.
Qué Sistema Solar Térmico conviene instalar
Según el Ministerio, la ubicación geográfica del lugar donde se quiera instalar un sistema condicionará qué tipo de paneles elegir. Para instalarlos, es necesario que los equipos cumplan con la reglamentación establecida por la Secretaría de Comercio en la Resolución 520/2018.
En el norte del país, por ejemplo, es más conveniente instalar equipos con tecnología negro mate, dado que hay una buena disponibilidad del recurso solar para aprovechar. En el sur, en cambio, resulta más útil el uso de equipos con tecnología de superficie selectiva.
Calefón o termotanque apto para panel solar
Lo usual al pensar en un cambio de fuente de energía es pensar en reemplazar la electricidad por la energía eléctrica. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos aspectos de los electrodomésticos o dispositivos que se usan antes de empezar a invertir en paneles solares.
Los termotanques y calefones convencionales no son compatibles con los paneles. Para poder utilizarlos, deben tener la clasificación de “Apto solar”. De lo contrario, un termotanque convencional necesitaría de otras instalaciones y protecciones hidráulicas como válvulas para garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema.
También hay que tener en cuenta que utilizar calefones con piloto o termotanques de baja calificación de eficiencia energética disminuye el rendimiento de calentamiento del sistema solar térmico y, en consecuencia, el ahorro no es el mismo.