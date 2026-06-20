SociedadActualidad

Sistema Solar Térmico: la forma de ahorrar energía eléctrica con paneles

Cómo funcionan los colectores solares, el impacto de la ubicación geográfica en la elección de la tecnología y los requisitos de compatibilidad que deben cumplir los termotanques y calefones para garantizar su eficiencia.

Sistema Solar Térmico: la forma de ahorrar energía eléctrica con paneles
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Economía argentino promueve el uso de sistemas solares térmicos en hogares para reducir hasta un 65% el consumo de energía para calentar agua en el país.
  • La elección del panel varía según la región (norte o sur) y requiere termotanques 'Apto solar' bajo la Resolución 520/2018 para garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia.
  • Esta tecnología impulsa la transición hacia energías limpias y el ahorro doméstico, aunque exige adecuar la infraestructura del hogar para maximizar el rendimiento energético.
Resumen generado con IA

Un sistema solar térmico es la energía que se utiliza para aprovechar la radiación del sol para producir calor. En los hogares, este calor suele utilizarse para calentar agua, climatizar piscinas y hasta para dar energía a los sistemas de calefacción, ahorrando en electricidad o en gas.

Ahorro en calefacción: la época perfecta para anticiparse a los fríos del invierno

Ahorro en calefacción: la época perfecta para anticiparse a los fríos del invierno

Para utilizar un sistema de este tipo, es necesario saber elegir los colectores o paneles solares térmicos correctos para que absorben la radiación solar y transformen esa luz en calor. El ahorro que logran estos equipos depende de la tecnología del sistema, la ubicación geográfica, el consumo de agua caliente y el tipo de sistema de apoyo que utilice de back up –como calefón, termotanque o caldera–.

En una aproximación, el Ministerio de Economía de la Nación estima que un hogar puede lograr una disminución considerable del uso de energía eléctrica. Un Argentina, el ahorro promedio ronda el 65% de energía consumida para calentar agua.

Qué Sistema Solar Térmico conviene instalar

Según el Ministerio, la ubicación geográfica del lugar donde se quiera instalar un sistema condicionará qué tipo de paneles elegir. Para instalarlos, es necesario que los equipos cumplan con la reglamentación establecida por la Secretaría de Comercio en la Resolución 520/2018.

En el norte del país, por ejemplo, es más conveniente instalar equipos con tecnología negro mate, dado que hay una buena disponibilidad del recurso solar para aprovechar. En el sur, en cambio, resulta más útil el uso de equipos con tecnología de superficie selectiva.

Modo ahorro de energía: cómo utilizarlo en tu televisor y gastar menos

Modo ahorro de energía: cómo utilizarlo en tu televisor y gastar menos

Calefón o termotanque apto para panel solar

Lo usual al pensar en un cambio de fuente de energía es pensar en reemplazar la electricidad por la energía eléctrica. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos aspectos de los electrodomésticos o dispositivos que se usan antes de empezar a invertir en paneles solares.

Los termotanques y calefones convencionales no son compatibles con los paneles. Para poder utilizarlos, deben tener la clasificación de “Apto solar”. De lo contrario, un termotanque convencional necesitaría de otras instalaciones y protecciones hidráulicas como válvulas para garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema.

También hay que tener en cuenta que utilizar calefones con piloto o termotanques de baja calificación de eficiencia energética disminuye el rendimiento de calentamiento del sistema solar térmico y, en consecuencia, el ahorro no es el mismo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga
1

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
2

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región
3

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas
4

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas
5

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
2

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
3

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
4

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
5

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Más Noticias
¿Y si la primera bandera argentina no era como la conocemos? La historia que pocos conocen

¿Y si la primera bandera argentina no era como la conocemos? La historia que pocos conocen

Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios profundos en el solsticio de invierno, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios profundos en el solsticio de invierno, según Ludovica Squirru

Día de la Bandera 2026: por qué se celebra el 20 de junio y cuál es la historia de Manuel Belgrano

Día de la Bandera 2026: por qué se celebra el 20 de junio y cuál es la historia de Manuel Belgrano

Una menor murió tras un violento choque en la autopista Panamericana

Una menor murió tras un violento choque en la autopista Panamericana

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Comentarios