Sistema Solar Térmico: la forma de ahorrar energía eléctrica con paneles

Para utilizar un sistema de este tipo, es necesario saber elegir los colectores o paneles solares térmicos correctos para que absorben la radiación solar y transformen esa luz en calor. El ahorro que logran estos equipos depende de la tecnología del sistema, la ubicación geográfica, el consumo de agua caliente y el tipo de sistema de apoyo que utilice de back up –como calefón, termotanque o caldera–.