Riego mediante bombas de agua que funcionan con energía solar

“Para solucionar el problema de un cliente, hace varios años instalamos bombas de agua de 12V de poca potencia, con un panel solar, baterías y un automático de fabricación propia para controlar todo el proceso. La energía solar, convertida en eléctrica gracias al panel, alimentaba la bomba de agua desde que el sol estaba en alto hasta que caía la tarde. Nuestro sistema usaba una batería para compensar las diferencias de insolación por la nubosidad variable y se encargaba de mantener la bomba en funcionamiento según disponibilidad de energía y de agua en el pozo. Tomando este caso como ejemplo de la situación, cabe decir que actualmente la solución está dada por equipos comerciales de muy alta calidad”, indicó.