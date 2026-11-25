La actividad de septiembre todavía se ubica 1% por debajo de junio y 2,4% por debajo de diciembre de 2025. La tendencia- ciclo está plana desde febrero: es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página, indica por su parte Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero. El dato obliga a recortar la proyección de crecimiento para 2026 de Adcap de 1,7% a 0,7%. Las revisiones movieron la caída, no el veredicto. El Indec revisó la caída de julio de 2,8% a 2,5% mes a mes y la suba de agosto de 0,1% a 0,4%. Con la serie anterior, un septiembre de 1,1% habría implicado una contracción trimestral de 2,4%. “Pero un tercer trimestre menos malo tiene su costo: abril–junio se revisaron a la baja, y el EMAE ahora muestra un segundo trimestre de –1% t/t, peor que la contracción de 0,6% del PBI que había informado el organismo estadístico. Parte de la caída simplemente se corrió un trimestre hacia atrás. Dos caídas trimestrales consecutivas ya parecen un hecho. El nuevo lastre viene del sector financiero”, subraya Filippini. “La caída es consistente con lo que señalamos en octubre: la alta morosidad de los hogares restringe el crédito, y el crédito es el canal que esperábamos que impulsara la recuperación hacia 2027. Por ahora, juega en contra”, remarca.