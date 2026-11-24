A su entender, el avance de las actividades vinculadas a las exportaciones todavía no alcanza para compensar el retroceso de los rubros más afectados por la transformación de la estructura productiva. Los números de septiembre reflejan esa disparidad: apenas cinco de los 15 sectores relevados registraron una suba frente al mismo mes del año pasado. Entre ellos estuvieron la minería, la energía y la construcción.