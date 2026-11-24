Recesión técnica en Argentina: cuáles son las causas que explican la caída de la actividad económica
El Indec informó que la actividad económica creció 1,1% en septiembre, pero el resultado no logró revertir las caídas anteriores. Economistas señalaron el impacto de la guerra internacional, la incertidumbre política y las dificultades de los sectores vinculados al mercado interno.
Resumen para apurados
- La economía de Argentina entró en recesión técnica este martes, según el Indec, debido al impacto de tensiones globales, salida de capitales y debilidad en el mercado interno.
- Pese al alza del 1,1% en septiembre, no se compensó la baja de julio. Mientras minería y energía crecieron, el comercio, el consumo y la industria profundizaron su caída.
- Analistas estiman una recesión corta con posible recuperación a fin de año, aunque advierten que la mejora tardará en impactar en el bolsillo ante la incertidumbre.
La economía argentina atraviesa un escenario que genera preocupación. Aunque la actividad registró en septiembre una mejora mensual del 1,1%, el repunte no alcanzó para compensar el retroceso de julio (-2,5%) y el avance moderado de agosto (0,4%). De esta manera, los últimos registros consolidaron el ingreso del país en una recesión técnica, un resultado que refleja las dificultades para sostener la recuperación durante 2026.
El nuevo informe de evolución de la actividad económica, difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), volvió a poner en discusión los motivos detrás del desempeño de la economía. Tanto desde el Gobierno como entre los analistas privados identificaron una combinación de factores externos e internos que condicionaron el crecimiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las expectativas oficiales sobre los denominados “mejores 18 meses” de la economía no terminaron de cumplirse. Para explicar ese desvío, mencionó el impacto de la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre política frente a un eventual regreso del kirchnerismo.
De todos modos, el funcionario sostuvo que desde agosto comenzó a observarse una recuperación que, según sus previsiones, continuará durante los últimos meses del año. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó.
La guerra internacional y la salida de capitales, entre las principales causas
Para los economistas privados, el escenario internacional tuvo una incidencia determinante en el freno de la actividad. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que los factores externos explican buena parte del ingreso de la economía en recesión técnica.
“La guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre que se sumó después fueron claves”, analizó. También incluyó entre los elementos que influyeron las elecciones de Brasil y Estados Unidos, además de la crisis vinculada a la inteligencia artificial, que, según explicó, “pega más que nada en el margen”.
Sin embargo, destacó que el conflicto bélico fue el factor de mayor impacto. “Entre todo eso, lo más fuerte fue la guerra entre Estados Unidos e Irán, que generó una salida de capitales importante”, sostuvo consginó el portal Infobae.
Piccardo explicó que la economía argentina venía recibiendo capitales financieros que permitían cubrir el desequilibrio externo y sostener niveles de consumo e inversión del sector privado superiores a sus ingresos. Ese escenario cambió con la salida de fondos. “Con la salida de capitales, y sumado a que el Banco Central compró una gran cantidad de dólares, la cuenta financiera pasó a ser negativa y eso llevó al sector privado a tener que ahorrar”, describió.
Las consecuencias, según el economista, se trasladaron directamente al consumo y la inversión. “Para ahorrar, tuvo que bajar el consumo y la inversión, y eso ocurrió tanto en el segundo como en el tercer trimestre. En ese sentido, el contexto global jugó bastante en contra”, agregó.
Una mirada similar planteó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, quien advirtió sobre el deterioro de las perspectivas internacionales. “Según el Banco Mundial, dos de cada tres economías sufrieron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para 2026”, señaló.
Entre los elementos que contribuyeron a ese panorama mencionó la continuidad del conflicto en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y unas condiciones financieras internacionales más restrictivas.
Los problemas internos y la brecha entre los sectores de la economía
Aunque reconoció la influencia del contexto global, Beltramone advirtió que las dificultades argentinas no pueden explicarse únicamente por factores externos. “La magnitud de la revisión en Argentina es considerablemente superior al promedio mundial, por lo que también deben considerarse factores domésticos”, afirmó.
Piccardo coincidió en que existe una diferencia cada vez más marcada entre las actividades que logran crecer y aquellas que todavía no consiguen recuperarse. En particular, señaló las dificultades de la industria, la construcción y el comercio.
Esos sectores, explicó, “sienten que la recuperación de la parte que debería estar creciendo es más lenta de lo esperado, quizás por la incertidumbre global y ahora también electoral”.
A su entender, el avance de las actividades vinculadas a las exportaciones todavía no alcanza para compensar el retroceso de los rubros más afectados por la transformación de la estructura productiva. Los números de septiembre reflejan esa disparidad: apenas cinco de los 15 sectores relevados registraron una suba frente al mismo mes del año pasado. Entre ellos estuvieron la minería, la energía y la construcción.
Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, también puso el foco en las diferencias sectoriales y cuestionó la idea de una recuperación generalizada. “La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo”, afirmó.
De acuerdo con sus cálculos, el nivel de actividad se encuentra un 2,4% por debajo del registrado en diciembre pasado.
Casas atribuyó ese desempeño a una combinación de dificultades económicas y políticas. “La combinación de un crédito estancado, una política monetaria poco clara y sumamente discrecional, los costos de la transformación de la estructura productiva y la persistencia del riesgo político de cara a 2027 explican la mayor parte de la estanflación”, sostuvo.
Pese a las señales negativas, Piccardo consideró que la recesión técnica no necesariamente anticipa un período prolongado de contracción. “Es cierto que entramos en recesión técnica, pero no lo vemos como algo dramático, ya que en el cuarto trimestre la economía saldría de esa situación. Sería una recesión bastante corta, más estadística que de lo que se siente en la economía en general”, evaluó.
No obstante, reconoció que los indicadores todavía no se traducen en una mejora perceptible para buena parte de la población. “Lo que se dice en la calle es que la gente no siente que la economía esté ayudando en su bolsillo”, señaló.