Resumen para apurados
- Argentina entró en recesión técnica este año tras confirmar el INDEC dos trimestres seguidos de caída del PBI, producto del retroceso generalizado en su actividad económica.
- Pese al repunte de septiembre, sectores clave como la industria retrocedieron. En el último año se perdieron unos 115.000 empleos registrados y los salarios cayeron un 4,3%.
- Consultoras proyectan una nueva baja del PBI en el tercer trimestre; la recuperación dependerá de reactivar el consumo interno, la inversión y el empleo hacia el cierre de año.
Argentina entró en recesión técnica, luego de acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Aunque el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró una mejora mensual en septiembre, el repunte no alcanzó para revertir el resultado negativo del período.
En el segundo trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0,6% respecto del primero. Por su parte, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre mostró una caída interanual del 1,2% y una recuperación del 1,1% frente a agosto, en términos desestacionalizados.
La combinación de estos indicadores volvió a poner en primer plano el debate sobre la profundidad de la desaceleración económica, sus consecuencias sobre el empleo y las posibilidades de recuperación durante los últimos meses del año.
Qué es una recesión técnica y cuándo se considera que una economía está en recesión
La recesión técnica es una definición económica que se aplica cuando un país registra dos trimestres consecutivos de caída del PBI, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas.
Este criterio permite identificar una fase contractiva del ciclo económico, aunque no es la única metodología utilizada para determinar si una economía atraviesa una recesión.
En Estados Unidos, por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER) utiliza un análisis más amplio. Su comité de especialistas evalúa diferentes variables, entre ellas el empleo, los ingresos, la producción industrial y el consumo, para establecer los momentos de expansión y contracción de la actividad.
En Argentina, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025.
Su diagnóstico se basa en el ICA-ARG, un indicador elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La medición reúne distintas variables para identificar las fases de expansión y contracción de la actividad.
Qué sectores muestran las mayores dificultades en la economía argentina
Los indicadores de 2026 reflejan una evolución desigual entre las distintas actividades productivas. Mientras algunos sectores primarios registraron crecimiento, la industria manufacturera, la construcción y el comercio atravesaron períodos de menor dinamismo.
El avance de determinadas ramas vinculadas con la producción agropecuaria y la actividad extractiva no alcanzó para compensar el retroceso de otros rubros con mayor participación en el empleo y el mercado interno.
En septiembre, según el INDEC, la explotación de minas y canteras creció un 11,1% interanual, mientras que electricidad, gas y agua avanzó un 4%. La construcción también registró una mejora del 3,5%.
En contraste, la pesca sufrió una caída del 48,6%, la intermediación financiera retrocedió un 11,5% y la industria manufacturera disminuyó un 1,8%.
Esta diferencia entre actividades muestra que la recuperación de determinados sectores no necesariamente se traduce en una mejora generalizada de la economía. Los resultados de la producción también tienen consecuencias sobre el consumo, los ingresos y las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo.
Por qué la mejora de septiembre no alcanzó para revertir la caída trimestral
Los datos del INDEC muestran que la recuperación de septiembre llegó después de varios meses de oscilaciones en el nivel de actividad.
En julio, el EMAE había registrado una caída del 2,8% en términos desestacionalizados. En agosto, en cambio, mostró una mejora del 0,1%. Finalmente, septiembre cerró con un incremento mensual del 1,1%.
Aunque el último resultado representa una señal positiva, no fue suficiente para compensar el comportamiento del conjunto del trimestre.
La evolución también refleja las dificultades para consolidar una recuperación sostenida. Los avances de algunos meses conviven con retrocesos en distintas actividades y con una demanda interna que todavía muestra signos de debilidad.
Por eso, una mejora mensual no implica necesariamente que la economía haya dejado atrás una fase contractiva.
Qué dicen los indicadores sobre el empleo y los salarios
El deterioro de la actividad económica también aparece en otros indicadores que permiten observar el comportamiento del mercado laboral y los ingresos.
El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por el CICEC, registró una caída del 0,2% en septiembre respecto del mes anterior. El indicador acumuló una disminución del 0,6% durante el tercer trimestre y un retroceso interanual del 0,4%.
De acuerdo con el informe, siete de las diez series que integran el índice mostraron contracciones mensuales. Entre las señales positivas se destacaron los patentamientos de vehículos y la tasa de entrada al mercado laboral, mientras que la construcción evidenció una desaceleración en su ritmo de caída.
El panorama también presenta dificultades en el empleo privado registrado. Según las estimaciones del CICEC, la cantidad de asalariados privados registrados disminuyó un 0,1% en septiembre y acumuló una contracción del 1,8% en los últimos 12 meses. Esto equivale a unos 115.000 puestos de trabajo registrados menos.
La remuneración bruta total de los empleados privados también mostró un retroceso: cayó un 0,3% mensual y se ubicó un 4,3% por debajo del nivel registrado en septiembre de 2025.
Estos datos muestran que las dificultades económicas no se limitan a la producción de bienes y servicios. También alcanzan al empleo y los ingresos, dos variables que inciden directamente sobre el consumo de los hogares.
Qué perspectivas tiene la economía argentina para los próximos meses
Las proyecciones privadas tampoco muestran una recuperación contundente. Un informe del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios de la Universidad de San Andrés, actualizado en octubre, estimó una contracción del 2,66% del PBI durante el tercer trimestre, en términos desestacionalizados.
Se trata de una estimación elaborada a partir de un modelo que combina 29 indicadores económicos de alta frecuencia y no de un resultado oficial del INDEC.
Sin embargo, el pronóstico anticipa un escenario de debilidad para la actividad y refuerza las señales de alerta sobre la evolución de la economía argentina.
La evolución del consumo, la inversión, la industria y el empleo será determinante para establecer si el país consigue recuperar el crecimiento durante el último tramo de 2026.
Por ahora, los indicadores muestran una economía con resultados desiguales: algunos sectores avanzan, mientras otros continúan en retroceso. La mejora mensual de septiembre todavía no se traduce en una recuperación generalizada y los efectos de la desaceleración siguen presentes en el mercado laboral y los ingresos.