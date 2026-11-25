Navarro Flores es, hasta el momento, el único condenado en la causa en la que se investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por encubrimiento y, además, aceptó abonar una reparación económica de $100 millones a la familia de la víctima. “Sufre de diabetes crónica y no está recibiendo la atención ni la medicación necesaria. Los profesionales que formaron parte de una junta médica anticiparon que el cuadro se agravaría, lo que realmente está sucediendo”, indicó Char. “Está sufriendo por problemas renales y cardiológicos por no recibir la atención correspondiente”, añadió Hernández.