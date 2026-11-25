Resumen para apurados
- En tribunales, la jueza Iácono postergó ayer la prisión domiciliaria de Nicolás Navarro Flores, condenado por encubrir el femicidio de Érika Álvarez, por reclamos de salud.
- Navarro Flores purga 3 años de prisión efectiva por encubrimiento. Su defensa alegó que padece diabetes crónica y fallas renales sin recibir la atención médica requerida.
- El penado aún debe declarar como testigo en el juicio oral por el femicidio, una comparecencia clave para definir la responsabilidad penal de los restantes acusados.
Nicolás Navarro Flores deberá seguir esperando para saber si podrá cumplir bajo la modalidad de arresto domiciliario la condena de tres años de prisión que le impusieron. En una audiencia realizada ayer, sus defensores, Candelaria Hernández y Patricio Char, solicitaron que se le otorgue ese beneficio debido a los problemas de salud que padece. La jueza Ana María Iácono resolvió solicitar al Servicio Penitenciario una copia de la historia clínica del penado antes de tomar una decisión.
Navarro Flores es, hasta el momento, el único condenado en la causa en la que se investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por encubrimiento y, además, aceptó abonar una reparación económica de $100 millones a la familia de la víctima. “Sufre de diabetes crónica y no está recibiendo la atención ni la medicación necesaria. Los profesionales que formaron parte de una junta médica anticiparon que el cuadro se agravaría, lo que realmente está sucediendo”, indicó Char. “Está sufriendo por problemas renales y cardiológicos por no recibir la atención correspondiente”, añadió Hernández.
Navarro Flores aún debe declarar como testigo en el juicio oral que se desarrolla por el crimen de la joven. Su testimonio podría resultar clave para determinar las responsabilidades de los otros acusados.