La zarzuela tiene en la provincia un grupo de voces que, desde hace más de dos décadas, trabaja para sostener una tradición musical que nació en España y que también encontró su lugar en los escenarios de la provincia. A través de la formación, la interpretación y la difusión de este género, la Casa de la Zarzuela construyó un espacio dedicado a acercar estas obras a nuevos públicos. Ahora, ese recorrido obtuvo un reconocimiento internacional: su coro fue seleccionado como finalista del Concurso Internacional de Zarzuela Familia y Amigos, entre 38 agrupaciones participantes de distintos lugares del mundo.
La zarzuela es un género musical y teatral nacido en España en el siglo XVII. Su particularidad está en la combinación de distintas expresiones artísticas: el canto, la música instrumental y los diálogos hablados se alternan para contar una historia sobre el escenario. En sus obras conviven elementos de la ópera, el teatro y la música popular. El repertorio incluye historias de amor, humor, conflictos cotidianos y escenas costumbristas, con personajes y situaciones que reflejan distintas épocas de la sociedad española. Con el paso del tiempo, el género cruzó las fronteras y se extendió por América Latina, donde encontró intérpretes, compañías y públicos que contribuyeron a su difusión.
Y en Tucumán, esa tradición tiene un espacio propio. La Casa de la Zarzuela es una institución independiente fundada en 2002 por la maestra Ana María Ternavasio. Desde su creación, desarrolla una tarea que combina la enseñanza, la práctica artística y la difusión del género. Su propuesta contempla mucho más que el aprendizaje de las canciones ya que también incluye formación en técnica vocal, fonética, interpretación, actuación y danzas españolas. Se trata de distintas herramientas que permiten a los integrantes abordar las obras desde sus componentes musicales y escénicos.
El coro está integrado por más de 20 cantantes que continúan su formación y trabajan sobre un repertorio que reúne obras clásicas y otras menos conocidas. A lo largo de su trayectoria, la agrupación participó en escenarios y encuentros culturales de la provincia, entre ellos el Julio Cultural, el Septiembre Musical Tucumano y distintos ciclos de conciertos. También llevó sus espectáculos a festivales nacionales, en un recorrido que permitió que su trabajo llegara a públicos de distintos ámbitos.
En redes
La noticia de la selección internacional fue compartida a través de las redes sociales de la institución, donde sus integrantes expresaron la alegría por haber alcanzado la instancia final. La convocatoria reunió a 38 grupos de diferentes partes del mundo y ahora el conjunto tucumano busca avanzar en la competencia con el acompañamiento del público. Para eso, desde la organización invitaron a reaccionar, comentar y compartir el video presentado, ya que las interacciones forman parte de la convocatoria de apoyo a los finalistas.
El grupo destacó que llegar a esta instancia representa una oportunidad para llevar la pasión por la zarzuela más allá de las fronteras.