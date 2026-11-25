La zarzuela es un género musical y teatral nacido en España en el siglo XVII. Su particularidad está en la combinación de distintas expresiones artísticas: el canto, la música instrumental y los diálogos hablados se alternan para contar una historia sobre el escenario. En sus obras conviven elementos de la ópera, el teatro y la música popular. El repertorio incluye historias de amor, humor, conflictos cotidianos y escenas costumbristas, con personajes y situaciones que reflejan distintas épocas de la sociedad española. Con el paso del tiempo, el género cruzó las fronteras y se extendió por América Latina, donde encontró intérpretes, compañías y públicos que contribuyeron a su difusión.