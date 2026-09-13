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Septiembre Musical: se despide la zarzuela “La Verbena de la Paloma”

La emblemática obra del género chico español es dirigida por Jorge Bulacia Soler, con Soledad Alastuey en la puesta en escena. Tango y folclore en el foyer del San Martín con Mano a Mano.

Septiembre Musical: se despide la zarzuela “La Verbena de la Paloma”
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs

El ciclo de funciones a sala llena de la zarzuela “La Verbena de la Paloma” llega a su fin esta noche, desde las 20, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). La obra, una de las máximas exponentes del género chico español, es una de las principales apuestas del 66° Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural de Tucumán, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

Con música de Tomás Bretón y libro de Ricardo de la Vega, la versión original se estrenó en 1894 y rápidamente se convirtió en un clásico universal por su historia que combina humor, romance y picardía a partir de los celos del joven Julián por Susana, quien tiene otro pretendiente. La acción de ambientada en Madrid durante la fiesta por una celebración religiosa.

La puesta tiene la dirección general de Jorge Bulacia Soler, con Soledad Alastuey como régisseur, y reúne a cuerpos oficiales de la provincia y a artistas independientes locales: intervienen la Orquesta Estable; el Coro Estable, dirigido por Silvio Seballos; el Ballet de la Sociedad Española, dirigido por Sandra Maldonado; e integrantes del Elenco de Variedades (Fabio Velázquez y Gonzalo Veliz) y del Elenco de Teatro de Adultos Mayores (César Omar Gómez, Fredy Mario Perea y Juan Carlos Torres). En el numeroso elenco de la función despedida participan Ramón Poliche, Luis Diez, Manina Aguirre, Sergio Destassio, Fernando Valero y Alo Casañas. La escenografía está a cargo de Sofía Seidán y María Lombana, con diseño de iluminación de María Stefani y vestuario de Pablo Cabrera.

También en el San Martín, pero a las 18 y en el ciclo gratuito de cámara que se sustancia en el foyer de ese teatro, se presentará el dúo Mano a Mano, integrado por Gervasio Sánchez en guitarra y Horacio Alemany en clarinete con el concierto “Clásicos de folclore y tango.

La propuesta invita a recorrer algunas de las obras más representativas ambos géneros a través de arreglos especialmente realizados para una particular formación poco habitual en los escenarios.

Los intérpretes son experimentados músicos y docentes del Conservatorio Provincial de Música, y comparten una afinidad por la música popular argentina que se verá reflejada en sus propios arreglos e interpretaciones de obras de autores como Raúl Carnota, Atahualpa Yupanqui, Juan Carlos Cobián y Atilio Stampone, entre otros. El encuentro propone una mirada renovada sobre obras conocidas y populares.

En tanto, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) y en adhesión al festival, se repondrá a las 18 la obra teatral musical infantil “¿Quién es, dónde está?”, de Selva Cuenca en versión y dirección de Indio Armanini y con el elenco del Teatro Estable de la Provincia integrado por Nelson González, Guillermo Arana, Jessica Carrizo, Eloísa Martínez Romero, Marcos Zerda, Huerto Rojas Paz y Alejandra Páez Salas.

La historia aborda la misteriosa desaparición de una valiosa corona y la pesquisa a cargo de dos detectives, en un montaje identificado con la estética del comic gótico.

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