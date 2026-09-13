Septiembre Musical: se despide la zarzuela “La Verbena de la Paloma”

La puesta tiene la dirección general de Jorge Bulacia Soler, con Soledad Alastuey como régisseur, y reúne a cuerpos oficiales de la provincia y a artistas independientes locales: intervienen la Orquesta Estable; el Coro Estable, dirigido por Silvio Seballos; el Ballet de la Sociedad Española, dirigido por Sandra Maldonado; e integrantes del Elenco de Variedades (Fabio Velázquez y Gonzalo Veliz) y del Elenco de Teatro de Adultos Mayores (César Omar Gómez, Fredy Mario Perea y Juan Carlos Torres). En el numeroso elenco de la función despedida participan Ramón Poliche, Luis Diez, Manina Aguirre, Sergio Destassio, Fernando Valero y Alo Casañas. La escenografía está a cargo de Sofía Seidán y María Lombana, con diseño de iluminación de María Stefani y vestuario de Pablo Cabrera.