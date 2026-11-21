Si bien el arte no se debe medir en términos cuantitativos, hay números que indican con certeza algunos aspectos destacables de una actividad que atravesó uno de los años más duros en cuando afluencia de público se recuerde.
El jurado de los premios Artea -palabra que resume Arte Teatral-, que esta noche entregará la delegación Tucumán de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, evaluó 52 obras para definir las nominaciones en las 24 categorías. Ese dato implica que durante la actual temporada se estrenó o se repuso una puesta teatral -sea independiente u oficial, incluyendo elencos del interior de la provincia- por semana. Y no se contempla a los elencos de fuera, que llegan en gira.
Si la contundencia de la cifra habla de la vitalidad de la escena local, la lista de los postulados evidencia la diversidad de las iniciativas escénicas, que se representa en las cuatro obras que más candidaturas reúnen, empatadas todas en siete postulaciones según lo definido por el tribunal integrado por Tuly López, Ramiro Maturana y Manuel Villarrubia Norri.
En el tope de las candidaturas en los rubros técnicos y artísticos figuran opciones tan variadas como el planteo queer y under de “Delirios blancos”, con personajes trasvestidos que reinvindican su identidad (justamente, hoy se realizará la Marcha del Orgullo en la capital tucumana); “El Ministerio de la Posibilidad (la gestión del deseo)”, con su planteo sobre una sociedad autoritaria distópica donde la burocracia del poder busca tener el control absoluto de la sociedad; del regreso de “Freak Show” a 20 años de su debut, una comedia negra sobre la maldición a los hombres de una familia que mueren absurdamente cuando se enamoran y su aprovechamiento por el dueño de un circo; y el drama autobiográfico “Los loros”, que remite a un episodio de la infancia para hablar de la resiliencia y la necesidad de compañía.
El podio lo completan con seis postulaciones el infantil del Teatro Estable de la Provincia “¿Quién es, dónde está?” y el musical “El jardín de las promesas”, lo cual suma otros géneros entre los que buscan estatuilla. En total, hay 89 nominaciones distribuidas entre 31 espectáculos; como dato, surgen con más fuerza que en otras oportunidades los unipersonales y el teatro breve (ambas obtienen sus propias categorías), mientras que el infantil deja de conformar una terna.
La ceremonia de este año se realizará a las 21 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). En esta edición 36 se rinde homenaje al actor Mauro Yriñis, quien cumple 50 años de trayectoria. En otras ocasiones, la premiación tenía lugar durante una cena, pero estamos en tiempos de bolsillos flacos: la merma de público respecto de años anteriores es un comentario constante de una actividad que reivindica su vigencia y que la próxima semana realizará su Ranchada Cultural a modo de resistencia. “Ha sido un año muy difícil para producir. El teatro independiente, como siempre, es un lugar de resistencia, y la manera de demostrarlo ha sido haciendo más que en años anteriores”, reconoció el titular del gremio, Jaime Mamani.
Luego habrá tiempo para el lamento. Hoy es noche de fiesta y celebración colectiva, la que tendrá como conductoras a Zulema Ponce y Analía Ruiz y como protagonistas a los artistas tucumanos, se lleven o no un premio a sus casas.
El listado completo con todas las postulaciones
Escenografía: trabajos destacados
- Conrado Ledesma (“Los loros”)
- Gabriel Martín (“Delirios blancos”)
- Luciana Bonissone (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Martín Giner (“Freak Show”)
Vestuario: más que sólo ropa
- Germán G. Disegno (“Delirios blancos”)
- Luciana Bonissone (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Mariana Delgado y Cecilia Delgado (“Freak Show”)
- Mabel Robles (“El jardín de las promesas”)
Maquillaje: caracterizaciones nominadas
- Cecilia Delgado (“¿Quién es, dónde está?”)
- Maco Santucho (“Delirios blancos”)
- Pablo Vera (“Güerfana ereje”)
Iluminación: ver o no ver
- Aida Navajas y Gabriel Argiró (“El perro”)
- Martín Giner (“Freak Show”)
- Sergio Negro Prina (“El caedero”)
- Viviana Perea (“Los loros”)
Banda sonora: composiciones originales
- Juan Pablo Darmanin (“Freak Show”)
- Manuel Mercado (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Ricardo Gómez Madrid (“El jardín de las promesas”)
- Rodrigo Noé Ferreyra (“Sombras”)
Efectos técnicos: aportes especiales
- Constanza Venturelli (“Los años felices, ensayo sobre una casa”)
- Ezequiel Martínez Marinaro (“Kitsungi”)
- Viviana Perea (“Los loros”)
- Lorena Espeche y Martín Giner (“El libro circular”)
Dramaturgia: textos tucumanos
- Constanza Venturelli (“Los años felices, ensayo sobre una casa”)
- Creación colectiva (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Elda Cuello (“Estados Unidos”)
- Emanuel Rodríguez (“Los loros”)
- Gonzalo Veliz (“Renato, el eterno pecador”)
- Mariano Fernández (“Mi padre, cuando el amor todo lo puede”)
Unipersonal: humor y drama
- “Bromatología espiritual”
- “Güerfana ereje”
- “Los loros”
- “Renato, el eterno pecador”
Espacio alternativo: fuera de una sala
- “Cabras no caballos”
- “El libro circular”
- “Seis personajes en busca de un autor”
Musical: cantar y actuar
- “El jardín de las promesas”
- “¿Quién es, dónde está?”
- “Sombras”
Micro teatro: corta duración
- “Estiradas” (ciclo “Brevísimo 3”)
- “Los hermanitos Macana” (ciclo “Brevísimo 3”)
- “Novios por Internet” (“Experiencia 120”)
- “Rehén a la napolitana” (“Aunque usted no lo crea”)
Monólogos: ellos solos en el escenario
- Emanuel Rodríguez (“Los loros”)
- Gonzalo Veliz (“Renato, el eterno pecador”)
- Marcos Zerda (“El penante”)
- Pablo Vera (“Güerfana ereje”)
Ellas solas en el escenario
- Juliana González (“Kitsungi”)
- Inés Haedo (“El perro”)
Revelación masculina
- Mariano Valdez (“Sombras”)
- Martín Abregú (“Delirios blancos”)
- Omar Bejar (“Bromatología espiritual”)
- Omar Leiva (“Estados Unidos”)
Revelación femenina
- Micaela Gramajo López (“La sexualidad de Sandra”)
- Paulina Salinas (“Se necesita un cadáver”)
- Yoca Gil (“Delirios blancos”)
Reparto (comedia)
Masculino
- Facundo Acosta (“Se necesita un cadáver”)
- Lucas Romero (“Delirios blancos”)
- Marcos Zerda (“¿Quién es, dónde está?”)
Femenina
- Agustina Duhart (“Se necesita un cadáver”)
- Jessica Carrizo (“¿Quién es, dónde está?”)
- Vanina Carbone (“Reunión de abuelas”)
Protagónicos
Masculino en comedia
- Emiliano Murga (“Se necesita un cadáver”)
- Fernando Godoy (“Freak Show”)
- Federico Indio Armanini (“¿Quién es, dónde está?”)
- Catto Emmerich (“Las reglas del fútbol 5”)
Femenino en comedia
- Bea Morán (“Del aceite a la cacerola”)
- Julieta Ascárate (“Freak Show”)
- Maco Santucho (“Delirios blancos”)
- Mónica Laméndula (“Reunión de abuelas”)
Reparto (Drama)
Masculino
- Bruno Bonilla (“He visto a Dios”)
- Mauricio Varela (“Seis personajes en busca de un autor”)
- Maximiliano San Juan (“La sexualidad de Sandra”)
Femenino
- Claudia Fermoselle (“Seis personajes en busca de un autor”)
- Claudia Gutiérrez (“He visto a Dios”)
- Daiana Lazarte (“El jardín de las promesas””)
Principal en drama
Protagonista masculino
- Jose María Risso (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Mauricio Yassine (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Marcos Gallardini (“He visto a Dios”)
- Ricardo Gómez Madrid (“El jardín de las promesas”)
Protagonista femenina
- Carolina Romero (“He visto a Dios”)
- Nancy Vera Groy (“Con la calma en ruinas”)
- Sandra Pérez Luna (“Cabras no caballos”)
- Sandra Virgolini (“Seis personajes en busca de un autor”)
Dirección actoral: reconocimiento principal
- Federico Indio Armanini (“¿Quién es, dónde está?”)
- Ana Belén Mercado (“El Ministerio de la Posibilidad - la gestión del deseo-”)
- Martín Giner (“Freak Show”)
- Jorge De Lassaletta (“El penante”)
- Viviana Perea (“Los loros”)
Reconocimientos por el aporte a la cultura
- “Guardianes de la noche y la imaginación”, Josefina Ocaranza
- “Inestables”, creación colectiva del Teatro Estable de la Provincia de Tucumán
- “La Boheme”, de Giacomo Puccini, en puesta del Ente Cultural de Tucumán y FUNDAE
- “La Verbena de la Paloma”, de Ricardo de la Vega y Tomas Breton, por l Ente Cultural de Tucumán
Por la dedicación y el compromiso y por ser semillero artístico
- “El conventillo de la Paloma”, de Alberto Vaccareza por el Elenco de Teatro Municipal de Aguilares a cargo de Mirta Carrizo
- “El llamado”, creación colectiva del elenco vocacional de El Atelier, a cargo de Ignacio Hael
Como talento emergente
- Félix Arbeloa Elsinger (“Seis personajes en busca de un autor”)