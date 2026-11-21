En el tope de las candidaturas en los rubros técnicos y artísticos figuran opciones tan variadas como el planteo queer y under de “Delirios blancos”, con personajes trasvestidos que reinvindican su identidad (justamente, hoy se realizará la Marcha del Orgullo en la capital tucumana); “El Ministerio de la Posibilidad (la gestión del deseo)”, con su planteo sobre una sociedad autoritaria distópica donde la burocracia del poder busca tener el control absoluto de la sociedad; del regreso de “Freak Show” a 20 años de su debut, una comedia negra sobre la maldición a los hombres de una familia que mueren absurdamente cuando se enamoran y su aprovechamiento por el dueño de un circo; y el drama autobiográfico “Los loros”, que remite a un episodio de la infancia para hablar de la resiliencia y la necesidad de compañía.