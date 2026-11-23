Resumen para apurados
- La Justicia española aceptó investigar a Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales y trato degradante denunciados por dos exempleadas en su residencia del Caribe.
- Tras una pesquisa periodística, la ONG Women’s Link Worldwide formalizó la demanda con fotos de lesiones, revirtiendo la negativa inicial del país ibérico sobre su jurisdicción.
- Las denunciantes declararán el 3 de febrero de forma presencial, mientras el magistrado analiza las pruebas y los chats presentados por la defensa antes de citar al artista.
Desde hace meses circulan acusaciones en torno a Julio Iglesias que lo vinculan con una aparente conducta sexual inapropiada. Tiempo atrás, dos exempleadas del cantante español presentaron una denuncia contra él por delitos sexuales, agresión física y trato degradante. Ahora, un juez del Tribunal Supremo de España abrió la investigación para dar curso a la acusación y determinar lo sucedido.
El proceso fue iniciado luego de una serie de presentaciones e investigaciones previas. En principio, los medios eldiario.es, de España, y la cadena Univisión, de Estados Unidos, empezaron las averiguaciones por conducta indebida de Iglesias. Luego, la organización feminista de defensa de los derechos de las mujeres —Women’s Link Worldwide— presentó la denuncia en nombre de las dos demandantes.
España tomará parte en la investigación a Julio Iglesias por delitos sexuales
El juez de la Audiencia Nacional de España, Antonio Piña, inició la causa para investigar la denuncia contra Julio Iglesias por “delitos contra la libertad sexual” y “lesiones y trato degradante” a dos exempleadas que trabajaron para él en una casa que el cantante tiene en el Caribe. El pedido estuvo respaldado también por el Ministerio Público Fiscal español.
Según informó el periódico El País, las dos demandantes fueron citadas a declarar de forma presencial el próximo 3 de febrero. La Justicia española se había negado a participar del proceso de investigación porque los hechos denunciados habían sucedido en un país diferente. Pero, finalmente, se aceptó tener jurisdicción para actuar y tomar parte en la indagación de las acusaciones.
Las pruebas presentadas contra Julio Iglesias
Además de las declaraciones entregadas por escrito, se presentó también material visual para respaldar la denuncia. La Audiencia Nacional española declaró haber recibido una fotografía de una de las demandantes que fue calificada como “acreditativa de un moratón en uno de los brazos” y “compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza”.
Además, en las imágenes también se detectaron golpes en uno de los muslos coincidentes con marcas de mordedura de una persona. “La querella indica que son consecuencia de la participación a la que se le obligaba (a la empleada) en actos de contenido sexual”, indicó el magistrado Piña.
La defensa de Julio Iglesias
Así como las demandantes aportaron material probatorio, Julio Iglesias también hizo su contribución a la causa. La defensa del cantante compartió mensajes de WhatsApp entre las mujeres involucradas y el artista en los que se manifestaba un cierto afecto de las exempleadas hacia Iglesias.
Piña señaló que las pruebas deberán contraponerse “con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes” antes de tomar una decisión. Además, explicó que las conversaciones presentadas por la defensa del acusado no excluyen la posible existencia de otros “reproches expresos” por parte de las demandantes.