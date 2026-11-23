España tomará parte en la investigación a Julio Iglesias por delitos sexuales

El juez de la Audiencia Nacional de España, Antonio Piña, inició la causa para investigar la denuncia contra Julio Iglesias por “delitos contra la libertad sexual” y “lesiones y trato degradante” a dos exempleadas que trabajaron para él en una casa que el cantante tiene en el Caribe. El pedido estuvo respaldado también por el Ministerio Público Fiscal español.