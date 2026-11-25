La intendenta Rossana Chahla se pronunció por primera vez sobre el proyecto de Presupuesto 2027, que comienza a ser analizado por el Concejo Deliberante. La jefa municipal defendió el manejo de los fondos públicos, hizo algunos anuncios y también recibió críticas.
La Municipalidad capitalina proyecta $454.000 millones de gasto para el año que viene. La cifra representa un 29,9% de incremento respecto del Presupuesto vigente (de $349.000 millones) y un 13% si se lo compara con la última ampliación presupuestaria, que permite aumentar los fondos por hasta $401.000 millones.
La intendenta acompañó al gobernador Osvaldo Jaldo en el acto por el Día Nacional de Defensa Civil. Fue durante la ceremonia que Chahla se refirió al cálculo de erogaciones. “Ya lo venimos hablando con los distintos concejales. Es un Presupuesto muy austero, como hicimos el año pasado también, en donde creemos que somos muy eficientes en el recurso”, señaló.
Además, la jefa municipal destacó el análisis previo que llevó a la cifra de $454.000 millones. “No es cuestión de aumentar la cantidad de presupuesto que uno quiere, sino también estimando qué es lo que vamos a recaudar, viendo cómo está la situación últimamente y entiendo el histórico para poder compararnos”, dijo, sobre el cálculo elaborado por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Sebastián Ruiz Toscano, y por la Secretaría de Ingresos Municipales, que dirige Fernanda Herrera. “Es muy importante hacer las cosas bien y es lo que estamos haciendo”, aseveró.
“Broma de mal gusto”
El cálculo previsto para 2027 también recibió algunas críticas. El legislador José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, cuestionó la distribución de las partidas. “La obra pública no es prioridad para la Municipalidad. Parece una broma de mal gusto si consideramos el fenómeno de El Niño y las inundaciones que pueden llegar a azotar a San Miguel de Tucumán”, remarcó.
En este concepto, y según la exposición de motivos del Presupuesto de Chahla, el municipio prevé pavimentar y repavimentar unas 100 cuadras; elevar a 130.000 la cantidad de baches reparados; y alcanzar los 20.000 paños de hormigón reemplazados. En materia hidráulica, se anuncian nuevas alcantarillas, limpieza de canales, y gestiones para conseguir financiamiento externo destinado a obras de desagüe para contrarrestar los efectos de las inundaciones.
Seleme lanzó que “la limpieza de canales y alcantarillas es otro verso más, y lamentablemente veremos estas consecuencias en las próximas lluvias fuertes en la Capital”. Y agregó: “la prevención debería ser prioridad, los vecinos deben tener una solución definitiva y no tener miedo de perderlo todo con cada lluvia”.
El proyecto de Presupuesto 2027 comienza a ser estudiado hoy en la comisión de Hacienda que dirige el concejal Emiliano Vargas Aignasse. Allí se repartirán copias del estudio que presentó Chahla y, posteriormente, se analizará una reunión conjunta con funcionarios del Ejecutivo para que den detalles sobre el cálculo de erogaciones.
Más anuncios
La intendenta Chahla fue consultada por la apertura del Mercado del Norte, y confirmó que está prevista para la primera semana de diciembre.
A su vez, la jefa municipal habló de los avances en la reforma del transporte público de pasajeros. Indicó que la semana pasada la Municipalidad mantuvo un encuentro con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), donde incorporaron recomendaciones para mejorar el servicio. Aclaró que por el momento no habrá grandes cambios. “No están dadas las condiciones todavía para poder hacer un gran giro en el transporte público, pero sí trajeron nuevas unidades y estamos con nuevos recorridos pedidos por la gente”, manifestó.