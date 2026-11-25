Además, la jefa municipal destacó el análisis previo que llevó a la cifra de $454.000 millones. “No es cuestión de aumentar la cantidad de presupuesto que uno quiere, sino también estimando qué es lo que vamos a recaudar, viendo cómo está la situación últimamente y entiendo el histórico para poder compararnos”, dijo, sobre el cálculo elaborado por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Sebastián Ruiz Toscano, y por la Secretaría de Ingresos Municipales, que dirige Fernanda Herrera. “Es muy importante hacer las cosas bien y es lo que estamos haciendo”, aseveró.