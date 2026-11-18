Resumen para apurados
- Según la prensa tucumana, dirigentes del PJ como Rossana Chahla y Claudia Jaldo encabezaron actos por el Día de la Militancia con miras al escenario electoral proyectado para 2027.
- En los encuentros se exhibieron apoyos internos para 2027, mientras el Frente Renovador pidió unidad partidaria y el oficialismo cuestionó presuntos acuerdos de la oposición local.
- Las distintas actividades reflejan el reordenamiento del peronismo tucumano y el inicio anticipado de disputas y alianzas de cara a las futuras elecciones en la provincia.
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