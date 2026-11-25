Otros temas

En el orden del día de la sesión de hoy figuran temas como la creación de un Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; la regulación de la actividad profesional en psicomotricidad; la donación de inmuebles de la Provincia a la Municipalidad de Las Talitas; la creación del Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes, Técnicos en Radiología y en Terapia Radiante; la creación de un sistema provincial de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas; y la promoción digital de vinos tucumanos, entre otros.