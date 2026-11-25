La Legislatura sesionará hoy desde las 8.30 con el vicegobernador Miguel Acevedo en el comando del debate y una decena de temas en el orden del día.
Se estima que la tensión política pasará por la datación de autarquía para la Defensoría del Pueblo dado que la propuesta que envió el Poder Ejecutivo (PE) para incluirla en la Ley de Excedentes Financieros (6.930) obtuvo dictamen de mayoría y de minoría en la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Carlos Gallia.
El proyecto propone que el ente que encabeza Agustín Fernández reciba desembolsos mensuales, como todo órgano independiente del Estado con rango constitucional, a partir del ejercicio presupuestario 2027. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó que actualmente Contaduría de la Provincia aprueba cada gasto que realiza la Defensoría, algo que no debiera ser así dado que es un ente autónomo y autárquico.
Sin embargo, la iniciativa genera ciertas suspicacias dentro de algunos sectores de la oposición. Es por ello que el legislador Claudio Viña firmó un dictamen de minoría, en desacuerdo con la propuesta. Entre otros argumentos, consideró que no corresponde dotar de inmunidad financiera a la Defensoría del Pueblo al menos hasta que la elección del ombudsman no sea 100% ajena a los intereses políticos.
Hay otros legisladores contrarios al oficialismo que si bien tienen sus reparos sobre el rol de la Defensoría, por ejemplo, pero consideraron que es adecuada la modificación que plantea la Casa de Gobierno. “Eso es correcto. Es algo que debería haber sido así desde el principio”, manifestó la legisladora radical Silvia Elías de Pérez.
Otros temas
En el orden del día de la sesión de hoy figuran temas como la creación de un Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; la regulación de la actividad profesional en psicomotricidad; la donación de inmuebles de la Provincia a la Municipalidad de Las Talitas; la creación del Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes, Técnicos en Radiología y en Terapia Radiante; la creación de un sistema provincial de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas; y la promoción digital de vinos tucumanos, entre otros.