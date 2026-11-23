"Esa caída del real frente al dólar se verá en el día a día de los argentinos que elijan viajar a Brasil. Estamos hablando de un 16% menos en los gastos cotidianos, no en el alojamiento ni en el avión, pero igual es un montón", explicó en las fuentes del relevamiento Ezequiel Auspitz, politólogo y corredor inmobiliario radicado en Pipa. Auspitz ejemplificó que una pizza grande que en octubre costaba 50 reales ($13.400), hoy permite comprar una pizza y media con ese mismo presupuesto.