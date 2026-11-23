Resumen para apurados
- Turistas argentinos encuentran Brasil más accesible para vacacionar esta temporada debido a la devaluación del 16% del real tras las recientes elecciones presidenciales.
- La cotización subió a 5,78 reales por dólar, abaratando un 16% consumos diarios de playa y súper frente a la Costa Atlántica, aunque pasajes y hoteles siguen en dólares.
- Las agencias proyectan un éxodo récord de turistas hacia el litoral brasileño en la próxima temporada, lo que profundizará la competencia directa con los destinos locales.
La devaluación del real cambió el mapa económico para las vacaciones de 2027. Tras el balotaje presidencial en Brasil, la cotización de la divisa brasileña pasó de 4,97 a 5,78 reales por dólar. Esta caída del 16% abarató los costos diarios de vida para los visitantes argentinos, lo que disparó un marcado incremento en la búsqueda y reserva de paquetes turísticos para la temporada.
El beneficio económico no impacta en pasajes aéreos ni en alojamientos, que mantienen su valor fijado en dólares. La ventaja se percibe directamente al cambiar moneda para los consumos cotidianos: por cada 1.000 dólares, los turistas reciben unos 800 reales adicionales frente al período previo a las elecciones, lo que equivale a más de $210.000 argentinos.
"Esa caída del real frente al dólar se verá en el día a día de los argentinos que elijan viajar a Brasil. Estamos hablando de un 16% menos en los gastos cotidianos, no en el alojamiento ni en el avión, pero igual es un montón", explicó en las fuentes del relevamiento Ezequiel Auspitz, politólogo y corredor inmobiliario radicado en Pipa. Auspitz ejemplificó que una pizza grande que en octubre costaba 50 reales ($13.400), hoy permite comprar una pizza y media con ese mismo presupuesto.
Playa y restaurantes: la brecha entre Brasil y Mar del Plata
La diferencia presupuestaria se vuelve muy clara al comparar los servicios de playa y la oferta gastronómica:
- Playa en Brasil: Una sombrilla con mesa, sillas, reposeras para cuatro personas y consumición de bebidas cuesta 100 reales diarios, es decir, menos de $30.000 argentinos.
- Playa en Mar del Plata: En el Balneario 12, la carpa para seis personas cuesta $80.000 diarios más $20.000 de estacionamiento. En Playa Grande arranca en $80.000, mientras que en sectores económicos las sombrillas parten de $20.000 a $25.000.
- Comer afuera: Un almuerzo en modalidad self-service en Brasil (con carne, pescado o pollo y bebida) cuesta menos de 40 reales, unos $10.000 argentinos por persona. En Mar del Plata, una porción de rabas con cerveza para dos sale $30.000 y un sándwich completo de milanesa para llevar cotiza en $7.000.
Supermercados: precios comparados en la góndola
En las compras de consumo masivo, la brecha resulta igual de marcada:
- Pollo fileteado / suprema: $5.600 por kilo en Florianópolis frente a $25.000 por kilo en Mar del Plata.
- Leche: $1.400 el litro en Brasil contra $2.400 en sachet en la costa argentina.
- Tomate: $3.000 el kilo en el destino brasileño vs. $4.300 en supermercados locales.
- Huevos: $3.350 la docena en Florianópolis frente a $4.500 en Mar del Plata.
- Cerveza: $340 la botella de medio litro en Brasil frente a $4.900 el litro en Mar del Plata.
Respecto del hospedaje, Medina recomendó optar por departamentos o hoteles con desayuno incluido para aprovechar la gran diferencia en los gastos cotidianos. "En cambio, si la opción es un all inclusive, no hay diferencia alguna con los precios de siempre", aclaró el especialista.
Con más de dos millones de argentinos que viajaron a Brasil entre enero y agosto, las agencias prevén un alto volumen de turistas hacia destinos como Florianópolis, Camboriú, Bombinhas y Pipa durante la temporada 2027.