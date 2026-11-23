Resumen para apurados
- Arluchi cerrará su fábrica de suelas en Chivilcoy el 30 de noviembre y mudará su producción a Brasil por la crisis industrial, desvinculando a 20 de sus operarios.
- La firma pasó de 200 clientes a 15 por el desplome de pedidos. El sector del calzado perdió el 43% de su empleo registrado y cerró más de 200 plantas desde fines de 2023.
- Con la producción en baja y el próximo fin de medidas antidumping a productos chinos, la industria del calzado declaró la emergencia y exige frenar importaciones.
La crisis de la industria argentina suma un nuevo cierre de una planta fabril. Arluchi, la empresa fabricante de suelas para calzado que opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, cerrará su establecimiento del Parque Industrial de Chivilcoy y trasladará toda su producción a Brasil. La compañía dejará de fabricar en el país el próximo 30 de noviembre, después de 15 años de actividad.
La decisión implica la pérdida de unos 20 puestos de trabajo. Según la información del sector, la firma conservará apenas tres empleados en la Argentina, que estarán destinados a tareas comerciales y a la venta de productos importados. Mientras tanto, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) negocia las condiciones de las indemnizaciones.
Arluchi traslada su producción a Brasil y cierra su fábrica en Chivilcoy
El Grupo Ruiz continuará con sus operaciones comerciales en la Argentina, pero abandonará la fabricación nacional. La producción será concentrada en Brasil, donde la compañía ya cuenta con infraestructura industrial.
En mayo de 2025, el grupo había anunciado la apertura de una planta en Campo Bom, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. El traslado de la actividad de Chivilcoy profundizará esa estrategia y dejará a la Argentina sin una unidad productiva que funcionó durante 15 años.
La evolución de la plantilla de trabajadores refleja el deterioro de la actividad. En 2023, Arluchi contaba con 80 empleados. Antes del anuncio del cierre, esa cifra ya había descendido a 25. Ahora, con el cese de la fabricación, unos 20 operarios quedarán desvinculados.
De 200 clientes a apenas 15: el desplome de los pedidos
Uno de los datos que permite dimensionar la crisis de la empresa es la pérdida de clientes. De acuerdo con información del sector, Arluchi pasó de trabajar con unos 200 compradores a conservar apenas 15.
La caída de los pedidos está relacionada con la reducción de la actividad en las fábricas de calzado que utilizaban sus productos. El fenómeno expone el efecto en cadena de la crisis industrial: cuando cierran establecimientos fabricantes de zapatos, también pierden mercado sus proveedores de componentes y materias primas.
El caso de Chivilcoy se suma a un escenario complicado para toda la industria del calzado. Según datos de UTICRA y de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023. Esto representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector.
En materia laboral, la actividad perdió el 43% de sus puestos formales, con cerca de 10.000 empleos destruidos.
La producción de calzado cayó casi un 25% en 2026
Los indicadores de actividad también muestran la profundidad de la crisis. Entre enero y agosto de 2026, la fabricación nacional de calzado registró una caída interanual del 24,8%.
Las proyecciones de la Cámara de la Industria del Calzado estiman que la producción cerrará el año en torno a los 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados durante 2025. La diferencia equivale a una reducción de 20 millones de pares en un año.
A la caída del consumo interno y la pérdida de pedidos se suma la preocupación por la competencia de los productos importados. Uno de los puntos de alerta para el sector es el próximo 14 de diciembre, cuando vence la medida antidumping vigente para el calzado proveniente de China, que establece un valor FOB de referencia de U$S 15,70 por par.
La industria del calzado advierte por las importaciones y el contrabando
Desde el sector también alertan sobre el ingreso de aproximadamente 10 millones de pares de calzado de contrabando durante los últimos dos años y cuestionan el impacto de la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu.
Frente a este escenario, representantes de la industria declararon la emergencia del sector y reclaman medidas de alivio tributario, tarifas segmentadas y la prórroga de los controles comerciales.
El cierre de Arluchi en Chivilcoy representa otro retroceso para la producción nacional. Una fábrica que llegó a tener 80 trabajadores dejará de fabricar en la Argentina y trasladará su actividad a Brasil. En su lugar quedará una estructura de apenas tres empleados dedicada a comercializar productos importados.