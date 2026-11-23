A la caída del consumo interno y la pérdida de pedidos se suma la preocupación por la competencia de los productos importados. Uno de los puntos de alerta para el sector es el próximo 14 de diciembre, cuando vence la medida antidumping vigente para el calzado proveniente de China, que establece un valor FOB de referencia de U$S 15,70 por par.