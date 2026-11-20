Un violento temporal azotó durante la madrugada del viernes a Tupanciretã, una ciudad del estado brasileño de Rio Grande do Sul, y dejó un escenario de destrucción. Los fuertes vientos, que alcanzaron los 114 kilómetros por hora, provocaron daños en unas 5.000 viviendas, derribaron árboles y dejaron a toda la población sin suministro eléctrico ni agua.