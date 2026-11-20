Un temporal arrasó una ciudad de Brasil: destruyó 5.000 casas, dejó tres muertos y provocó un apagón masivo
Las ráfagas alcanzaron los 114 kilómetros por hora y causaron graves destrozos en Tupanciretã, una localidad de 20.000 habitantes de Rio Grande do Sul. El hospital sufrió daños estructurales y 11 pacientes debieron ser trasladados. Los vecinos se quedaron sin electricidad ni agua potable.
Resumen para apurados
- Un fuerte temporal azotó Tupanciretã, Brasil, el viernes de madrugada, dejando al menos tres muertos y 5.000 casas dañadas por ráfagas de viento de 114 km/h.
- Vientos extremos destruyeron el techo del hospital, obligaron a evacuar pacientes y derribaron el tendido eléctrico, dejando a 20.000 habitantes sin luz ni agua potable.
- El gobierno de Rio Grande do Sul liberó fondos de emergencia para asistir a la población, mientras equipos de rescate buscan víctimas y buscan normalizar los servicios.
Un violento temporal azotó durante la madrugada del viernes a Tupanciretã, una ciudad del estado brasileño de Rio Grande do Sul, y dejó un escenario de destrucción. Los fuertes vientos, que alcanzaron los 114 kilómetros por hora, provocaron daños en unas 5.000 viviendas, derribaron árboles y dejaron a toda la población sin suministro eléctrico ni agua.
El fenómeno afectó a una localidad de aproximadamente 20.000 habitantes. Las autoridades confirmaron el hallazgo de tres personas muertas y comenzaron a investigar si los fallecimientos están relacionados con la tormenta. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan para evaluar los daños y buscar posibles víctimas entre los escombros.
El intendente de Tupanciretã, Gustavo Herter, describió la magnitud del desastre en un video difundido por medios locales. "Es algo nunca visto, una escena de película: nuestro hospital estaba bloqueado por los árboles alrededor, las rutas de acceso al municipio bloqueadas con árboles. La ciudad se acabó", expresó.
El jefe municipal agregó que la localidad quedó completamente sin servicios básicos. "La ciudad ya no tiene red eléctrica, no tiene abastecimiento de agua. Fue destruida entre las tres de la mañana y las 3:40", afirmó. Su propia vivienda también sufrió daños.
Según el gobierno de Rio Grande do Sul, unas 5.000 casas perdieron sus techos y alrededor de 100 árboles cayeron en distintos sectores de la ciudad. En un primer momento, Herter había estimado que las viviendas destruidas llegaban a 8.000.
Un hospital dañado y tres muertos
Uno de los sectores más afectados fue el hospital local, cuyo techo fue arrancado por la fuerza del viento. Debido a los daños, 11 pacientes tuvieron que ser trasladados a establecimientos de ciudades cercanas.
La tormenta también provocó importantes destrozos en edificios y vehículos. En las redes sociales comenzaron a circular imágenes de construcciones reducidas a escombros y automóviles volcados por la intensidad de las ráfagas.
Sobre las tres personas fallecidas, Luciano Boeira, coordinador estadual de Defensa Civil, explicó a Radio Gaúcha que todavía se investigan las circunstancias. "No tenemos más detalles. Sabemos que había una fiesta en el municipio, donde el techo de esa estructura terminó colapsando", señaló.
Investigan si el fenómeno estuvo relacionado con un tornado
De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet), las ráfagas de viento llegaron a los 114 kilómetros por hora. Defensa Civil informó que el fenómeno fue una "supercélula", un tipo de tormenta caracterizado por fuertes corrientes ascendentes de aire y que suele desarrollarse antes de un tornado.
El organismo aclaró que la posibilidad de que se haya producido un tornado no está completamente descartada, aunque advirtió que ese fenómeno, por sí solo, no explicaría la extensión de los daños registrados.
Los vecinos habían recibido alertas meteorológicas mediante mensajes de texto aproximadamente una hora antes de la llegada de la tormenta. Sin embargo, la intensidad del temporal provocó destrozos generalizados en pocos minutos.
Ante la emergencia, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destinó 2 millones de reales, equivalentes a unos U$S 330.000, para asistir a la población afectada.
El mandatario señaló que la prioridad de las autoridades es restablecer el suministro eléctrico, uno de los servicios más urgentes para comenzar a normalizar la situación en la ciudad.