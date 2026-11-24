Resumen para apurados
- Según The Wall Street Journal, la Casa Blanca prepara una suba arancelaria esta semana en EE. UU. para China y otros socios por presuntos subsidios industriales distorsivos.
- El plan se sustenta en un reporte de la oficina comercial y busca sortear el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. que invalidó el paquete arancelario dispuesto con anterioridad.
- La medida podría encarecer importaciones, alterar cadenas de suministro y provocar represalias comerciales de socios estratégicos como China y la Unión Europea.
El gobierno de Donald Trump prepara una nueva ofensiva comercial que contempla un aumento de los aranceles a las importaciones provenientes de China y decenas de países. La medida podría anunciarse esta misma semana y abrir un nuevo capítulo de tensiones comerciales entre Estados Unidos (EEUU) y algunas de las principales economías del mundo.
Según informó The Wall Street Journal, consignado por "Ámbito", el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se dispone a presentar los resultados de una investigación que se extendió durante varios meses y que analizó los subsidios industriales aplicados por China, la Unión Europea (UE) y otras 14 economías.
La administración Trump sostiene que esas políticas generan un exceso de capacidad productiva y permiten a las empresas extranjeras comercializar sus bienes a precios más bajos en los mercados internacionales, en detrimento de los fabricantes estadounidenses.
El anuncio podría concretarse en los próximos días, aunque las fuentes consultadas por el medio advirtieron que el cronograma todavía puede modificarse. Hasta el momento, la Casa Blanca no confirmó oficialmente cuáles serían las nuevas tasas arancelarias.
China, Europa y Japón
La nueva ofensiva comercial incluiría a China, Japón, Corea del Sur y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, además de otras economías. Los gravámenes abarcarían gran parte de los productos que estos países exportan a Estados Unidos, con excepciones para determinados bienes industriales, como el acero, el aluminio y los automóviles, que ya están sujetos a otras medidas arancelarias.
De acuerdo con las fuentes citadas por The Wall Street Journal, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur podrían enfrentar aranceles generales del 15% o inferiores, en línea con los acuerdos comerciales negociados previamente con Washington.
En cambio, Vietnam e India podrían quedar alcanzados por tasas más elevadas, mientras que China enfrentaría uno de los incrementos más significativos debido a la magnitud de sus programas de subsidios industriales.
Aunque todavía no se conocen los porcentajes definitivos, funcionarios estadounidenses anticiparon que el objetivo será recuperar niveles arancelarios similares a los que Trump había establecido durante 2025.
Una nueva estrategia
La iniciativa representa otro intento de la administración estadounidense por sostener su política proteccionista, luego de que la Corte Suprema de ese país anulara en febrero de 2026 el primer paquete de aranceles dispuesto por Trump.
Tras ese fallo, el Gobierno comenzó a avanzar con investigaciones comerciales que podrían proporcionarle una nueva base legal para imponer gravámenes a las importaciones.
La posibilidad de una nueva suba generalizada vuelve a introducir incertidumbre en las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus principales socios. La medida podría encarecer las importaciones, modificar las cadenas internacionales de producción y provocar nuevas represalias comerciales, especialmente por parte de China.