China, Europa y Japón

La nueva ofensiva comercial incluiría a China, Japón, Corea del Sur y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, además de otras economías. Los gravámenes abarcarían gran parte de los productos que estos países exportan a Estados Unidos, con excepciones para determinados bienes industriales, como el acero, el aluminio y los automóviles, que ya están sujetos a otras medidas arancelarias.