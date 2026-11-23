Donald Trump respaldó el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia y aseguró que no existen pruebas de que el ejecutivo haya cometido delitos que comprometan la seguridad nacional de Estados Unidos. El mandatario expresó su apoyo a través de un mensaje publicado este lunes en Truth Social, después de que el directorio de la fabricante de chips resolviera reincorporar al cofundador como director ejecutivo, con efecto inmediato.