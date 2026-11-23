Trump respaldó el regreso de Jensen Huang a Nvidia y descartó riesgos para la seguridad nacional de EEUU
El presidente estadounidense celebró la decisión unánime del directorio de la compañía de restituir al cofundador como CEO, luego de que dejara el cargo por cuestionamientos vinculados con su conducta personal.
Resumen para apurados
- Donald Trump respaldó este lunes en EE.UU. el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, afirmando que no hay pruebas de delitos que afecten la seguridad nacional.
- Huang había dimitido por faltas al código ético y supuestos lazos con China, pero la junta lo reincorporó ante el apoyo de figuras clave e inversores de la tecnológica.
- Huang declarará ante comités del Congreso estadounidense, mientras Nvidia continuará bajo la lupa por los controles en la exportación de chips avanzados a China.
Donald Trump respaldó el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia y aseguró que no existen pruebas de que el ejecutivo haya cometido delitos que comprometan la seguridad nacional de Estados Unidos. El mandatario expresó su apoyo a través de un mensaje publicado este lunes en Truth Social, después de que el directorio de la fabricante de chips resolviera reincorporar al cofundador como director ejecutivo, con efecto inmediato.
“La junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo”, escribió Trump. Además, destacó la importancia del empresario para la industria tecnológica estadounidense y lo calificó como “un gran patriota y un tesoro nacional”.
“El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia”, agregó el presidente, quien también hizo referencia a su relación personal con el ejecutivo para justificar su respaldo.
Trump aseguró que no hay pruebas de irregularidades
En su publicación, Trump también buscó despejar las dudas que habían rodeado la salida de Huang y aseguró que el Departamento de Justicia no encontró elementos para atribuirle conductas ilegales.
“El fiscal general ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilegal alguna”, afirmó.
Huang había dejado la conducción de Nvidia el 12 de noviembre, después de que el directorio tomara conocimiento de comportamientos personales que, según la compañía, no se ajustaban a su código de ética. Las versiones posteriores lo vincularon con dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria de Singapur, Alice Huang.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, la mujer habría mantenido contactos con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China entre la primavera de 2025 y el otoño de 2026. Las versiones también relacionaron el caso con sospechas sobre una eventual transferencia de tecnología de Nvidia a China por canales no autorizados.
Pekín rechazó las acusaciones de espionaje y las autoridades estadounidenses no llegaron a una conclusión formal sobre ese supuesto vínculo.
El directorio cambió su postura sobre la continuidad del CEO
La decisión de restituir a Huang representó un giro respecto de la posición que había expresado inicialmente la conducción de Nvidia. Apenas una semana antes, el presidente del directorio, Harvey Jones, había asegurado durante la presentación de resultados del 17 de noviembre que el consejo había aceptado por unanimidad la renuncia del ejecutivo y que no tenía intención de reinstalarlo.
Mientras tanto, la directora financiera, Colette Kress, había asumido como CEO interina y la compañía había iniciado la búsqueda de un sucesor permanente mediante una firma especializada en selección de altos ejecutivos.
Sin embargo, la presión para revertir esa decisión fue creciendo. Trump había manifestado el 17 de noviembre que no le molestaría ver nuevamente a Huang al frente de Nvidia. El viernes 21, ante periodistas en la Casa Blanca, fue todavía más directo: “Me encantaría que a Jensen le dieran una segunda oportunidad”.
El respaldo también llegó desde otros sectores. Una petición pública denominada "Stand with Jensen" (Apoyemos a Jensen) superó las 206.000 firmas y contó con la adhesión de Elon Musk. Además, las firmas de inversión Altimeter Capital y Atreides Management presionaron al directorio para que reconsiderara su postura antes de cerrar definitivamente la posibilidad de un regreso.
La advertencia de Trump sobre las exportaciones de chips a China
Pese a celebrar la reincorporación, el presidente estadounidense dejó en claro que Nvidia deberá continuar investigando el cumplimiento de las restricciones comerciales y los controles de exportación de tecnología hacia China.
“Nvidia debe continuar su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de Estados Unidos, a fin de garantizar que está cumpliendo sus obligaciones legales y su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense”, escribió Trump.
La advertencia apunta a uno de los aspectos más sensibles del caso: las sospechas sobre posibles transferencias de chips de Nvidia a China mediante mecanismos no autorizados. Las restricciones estadounidenses sobre la exportación de semiconductores avanzados hacia el país asiático constituyen un punto central de la disputa tecnológica entre Washington y Pekín.
Huang acordó comparecer el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes: Asuntos Exteriores, Inteligencia y el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino. La presentación se realizará a puertas cerradas. El abogado general de Nvidia, Tim Teter, tiene prevista su participación al día siguiente.
Tras conocerse la decisión del directorio, Huang expresó su satisfacción por volver a la conducción de la empresa. “Me siento honrado de regresar a Nvidia y liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”, manifestó.