Crece la tensión financiera y el riesgo país superó los 1.000 puntos
Los bonos argentinos registraron fuertes pérdidas y el indicador de JP Morgan volvió a superar una barrera que no alcanzaba desde octubre de 2025. La caída de las acciones tecnológicas y la incertidumbre en Wall Street profundizaron las bajas.
Resumen para apurados
- Este viernes, el riesgo país argentino superó los 1.000 puntos básicos tras el desplome de los bonos soberanos en dólares por la tensión financiera internacional.
- El índice de JP Morgan trepó casi 10% en el día, en una jornada negativa para Wall Street por la corrección de acciones tecnológicas y el refugio en activos seguros.
- Superar esta barrera eleva el costo de financiamiento externo y refleja la fragilidad de los activos locales ante la persistente volatilidad en los mercados globales.
Los mercados financieros internacionales atraviesan una jornada de fuertes retrocesos y la Argentina volvió a quedar entre los activos más castigados. Este viernes, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos por primera vez desde octubre de 2025, impulsado por el desplome de los bonos soberanos en dólares.
Los títulos argentinos registraron pérdidas superiores al 3%, en un contexto de creciente incertidumbre financiera internacional. La caída también alcanzó a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que comenzaron la rueda con importantes retrocesos.
El deterioro de los activos locales se produjo en medio de una jornada negativa para las principales bolsas del mundo. Los mercados de Asia y Europa registraron fuertes bajas, mientras que los futuros de Wall Street anticipaban nuevas pérdidas.
Por qué subió el riesgo país por encima de los 1.000 puntos
El indicador elaborado por JP Morgan comenzó la jornada en torno de los 931 puntos y escaló posteriormente por encima de los 1.000, después de haber registrado un incremento cercano al 10% en una sola rueda.
La suba refleja el retroceso de los precios de los bonos argentinos en dólares y el mayor rendimiento que los inversores exigen para mantener deuda soberana del país.
Los títulos de mayor duración estuvieron entre los más afectados, con caídas que superaron el 2% durante las operaciones previas a la apertura formal de los mercados.
La situación representa un nuevo deterioro para los activos argentinos, que tuvieron un desempeño más negativo que el de otros mercados emergentes durante las últimas semanas.
La caída de las acciones tecnológicas golpeó a Wall Street
Uno de los factores que explica la jornada negativa es la corrección de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial. La toma de ganancias y las dudas sobre las valuaciones de las grandes compañías tecnológicas profundizaron la caída de los principales índices internacionales.
El índice MSCI All Country World, que reúne acciones de mercados desarrollados y emergentes, retrocedió un 0,7% y acumuló siete jornadas consecutivas en baja. Se trata de la racha negativa más extensa desde septiembre de 2023.
En Wall Street, los futuros del S&P 500 cedieron un 0,4%, mientras que los contratos del Nasdaq 100 perdieron un 1,2%.
La presión también alcanzó al sector de los semiconductores, cuyos fabricantes se preparaban para extender una caída que, según los datos difundidos, ya acumulaba un 35% desde el máximo registrado en junio.
Qué pasó con las acciones de Anthropic y otros activos financieros
La volatilidad también se observó en el comportamiento bursátil de Anthropic, la compañía desarrolladora del chatbot Claude. Después de haber subido un 17% durante su primera jornada de cotización, sus acciones llegaron a retroceder casi un 6% en las primeras operaciones del viernes.
En paralelo, los inversores buscaron refugio en los bonos soberanos de economías consideradas más seguras. Los títulos del Tesoro estadounidense subieron a lo largo de la curva de vencimientos, mientras que los bonos alemanes encabezaron las ganancias en Europa.
Entre las materias primas, el oro profundizó su retroceso y cayó por debajo de los U$S 3.600 por onza. El petróleo Brent, por su parte, se acercó a los U$S 90 por barril.
La combinación de factores internacionales y locales volvió a presionar sobre los activos argentinos y elevó el riesgo país por encima de una barrera que no alcanzaba desde octubre del año pasado.