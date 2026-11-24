El caso Mariusz Trynkiewicz y los crímenes de 1988 en Polonia

En el expediente judicial real, Trynkiewicz fue condenado a la pena de muerte por los cuatro homicidios. Sin embargo, la amnistía estatal aprobada en Polonia en 1989 conmutó las sentencias capitales por penas de 25 años de prisión. Esta modificación legal fijó una fecha concreta de salida: al término de ese plazo, el condenado debía recuperar la libertad tras haber cumplido íntegramente su condena.