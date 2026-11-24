Resumen para apurados
- Netflix estrenó la miniserie polaca 'La ley de las bestias', que es furor al revivir un caso real de 1988 y la polémica liberación de un asesino de niños en Polonia.
- En 1988, Mariusz Trynkiewicz asesinó a cuatro niños; al conmutarse su pena de muerte a 25 años, su inminente salida en 2014 impulsó una ley para retener a presos peligrosos.
- La producción reabre un debate global sobre los límites del sistema penal y el dilema ético entre la seguridad colectiva y los derechos de reclusos que ya cumplieron su condena.
"La ley de las bestias", la producción polaca de cuatro episodios estrenada el 18 de noviembre de 2026 en Netflix, se convirtió en uno de los contenidos más vistos del catálogo mediante una historia basada en hechos reales.
La trama reconstruye una investigación criminal de 1988 y la subsecuente crisis institucional abierta cuando el responsable de los homicidios quedó a un paso de recuperar la libertad. La ficción cruza el suspenso policial con un dilema moral sobre la seguridad colectiva y las garantías individuales.
La primera etapa del relato se sitúa en la ciudad de Piotrków Trybunalski en 1988, tras el brutal asesinato de cuatro niños. La investigación policial quedó bajo la dirección de la comandante Anna Bersz, interpretada por Agnieszka Grochowska, quien trabajó junto a la psiquiatra Agnieszka Grabska, encarnada por Agnieszka Żulewska.
Grabska tuvo a su cargo evaluar el estado mental del principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz, representado en pantalla por Michał Pawlik. La presión del caso terminó por quebrar la amistad de ambas profesionales y dejó una herida abierta durante décadas.
El caso Mariusz Trynkiewicz y los crímenes de 1988 en Polonia
En el expediente judicial real, Trynkiewicz fue condenado a la pena de muerte por los cuatro homicidios. Sin embargo, la amnistía estatal aprobada en Polonia en 1989 conmutó las sentencias capitales por penas de 25 años de prisión. Esta modificación legal fijó una fecha concreta de salida: al término de ese plazo, el condenado debía recuperar la libertad tras haber cumplido íntegramente su condena.
La narración salta luego a 2014, cuando el inminente cumplimiento de la pena volvió a instalar el pánico en la sociedad ante el temor de una posible reincidencia. El regreso del caso reabrió la tensión pública y volvió a cruzar los caminos de Anna Bersz y Agnieszka Grabska en el ámbito profesional.
La "Ley de las Bestias" de 2014 y el debate judicial en Netflix
Frente a la conmoción social, el Estado polaco promulgó en 2014 una legislación excepcional denominada popularmente "Ley de las Bestias".
La normativa habilitó a las autoridades a aplicar medidas de vigilancia o internamiento en centros cerrados a delincuentes considerados de extrema peligrosidad, incluso después de haber cumplido sus condenas de prisión.
Esta medida desató una intensa controversia ética y constitucional que atraviesa toda la miniserie. El eje central del debate plantea si el Estado puede continuar restringiendo la libertad de una persona que ya saldó su condena legal en función del riesgo potencial de que vuelva a delinquir.
Reparto, capítulos y dirección de la miniserie en Netflix
Bajo la dirección de Kasper Bajon y con guion coescrito junto a Anna Kasińska, la serie fue producida por Edyta Krajewska para la compañía Entrego. Su formato de poco más de tres horas totales se distribuye en cuatro entregas de 42, 49, 49 y 60 minutos de duración.
El elenco principal se completa con las actuaciones de Aleksander Talkowski, Jacek Beler, Jakub Sasak y Michalina Łabacz.
Posicionada en el podio de lo más visto de la plataforma —detrás de El cuerpo—, La ley de las bestias evita las respuestas sencillas para dejar abierta una inquietante pregunta sobre la justicia cuando las condenas llegan a su fin.