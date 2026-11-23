Piden eliminar una serie de Netflix por considerarla erótica, blasfema y anticristiana: ya juntaron 120.000 firmas
Transcurre en una escuela secundaria católica y sigue a un grupo de estudiantes que integran el equipo de danza. La ficción fue cuestionada por una organización conservadora que la considera blasfema. La petición apunta contra la producción creada por Quinn Shephard y exige que la plataforma la retire.
Resumen para apurados
- CitizenGO juntó 120.000 firmas para exigir a Netflix el retiro de la serie "El cuerpo", estrenada en noviembre, por considerarla blasfema y contraria a los valores cristianos.
- La ficción relata un trágico ritual en un colegio católico. La ONG denuncia contenidos sexuales inapropiados y recuerda polémicas previas de la plataforma como "Cuties".
- El reclamo reactiva el debate sobre los límites de la representación religiosa en el streaming y la responsabilidad de las plataformas en la clasificación de contenidos.
Una serie de Netflix quedó en el centro de una controversia internacional y motivó una campaña para exigir que sea retirada del catálogo. Se trata de El cuerpo (The Body), una ficción de ocho episodios que llegó al servicio de streaming el 11 de noviembre y que ya generó más de 120.000 firmas en su contra.
La iniciativa fue impulsada por CitizenGO, una plataforma internacional de peticiones en línea vinculada al activismo conservador y fundada en Madrid. La organización sostiene que la producción es "blasfema", "anticristiana" y tiene un contenido sexual que considera inapropiado.
Por qué piden que Netflix retire la serie El cuerpo
Creada por Quinn Shephard, El cuerpo transcurre en una escuela secundaria católica y sigue a un grupo de estudiantes que integran el equipo de danza. La historia comienza durante una celebración de Halloween, cuando un ritual de iniciación termina de manera trágica.
Durante la ceremonia, las jóvenes simulan un ritual satánico y obligan a una de sus compañeras, Grace, a consumir drogas. La situación termina con la adolescente en coma y desencadena una serie de acontecimientos atravesados por el terror y los conflictos entre las protagonistas.
Además de los elementos sobrenaturales, la ficción aborda cuestiones como la presión social, la competencia, el despertar sexual, las relaciones afectivas y la culpa religiosa.
Para CitizenGO, el tratamiento de estos temas representa una ofensa a las creencias cristianas. En su campaña, la organización cuestionó que Netflix incorpore una producción de estas características a su catálogo y advirtió sobre su posible exposición entre el público adolescente.
El comunicado de CitizenGO contra Netflix
En el texto que acompaña la recolección de firmas, la organización calificó a El cuerpo como un "psicodrama adolescente" con elementos de terror religioso y cuestionó la representación de rituales vinculados con el satanismo dentro de una escuela católica.
Uno de los principales argumentos de la campaña apunta a la clasificación de la serie. CitizenGO señaló que la producción tiene una categoría TV-MA, destinada al público adulto, pero cuestionó que Netflix también la ubique entre sus recomendaciones de series para adolescentes.
El comunicado también relacionó esta controversia con otras producciones de la plataforma que anteriormente recibieron críticas de sectores religiosos y conservadores, entre ellas La primera tentación de Cristo y Cuties.
La organización sostuvo que Netflix debería considerar el impacto de sus contenidos en los hogares y reclamó que las familias cristianas expresen su rechazo a través de la petición.
Qué exige la campaña para cancelar El cuerpo
La recolección de firmas está dirigida a Peter Rice, director de contenidos de Netflix, y tiene como objetivo conseguir que la empresa retire El cuerpo de su catálogo.
Según CitizenGO, las adhesiones individuales no alcanzan para generar cambios en la plataforma, por lo que convocó a sumar firmas de distintas comunidades religiosas.
Hasta el momento de la publicación de la campaña, la petición había superado las 120.000 adhesiones. La controversia volvió a poner en discusión los límites de la representación religiosa en las producciones audiovisuales y el papel de las plataformas de streaming en la selección y clasificación de sus contenidos.