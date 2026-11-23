Es muy fuerte: la serie de Netflix con escenas subidas de tono que es furor y piden cancelar
La producción estadounidense combina drama adolescente, terror psicológico y conflictos religiosos. Su representación de estudiantes de una escuela católica y las escenas de contenido sexual provocaron una campaña internacional para que la plataforma retire la ficción de su catálogo.
Resumen para apurados
- Grupos cristianos lanzaron en noviembre una campaña global contra Netflix para retirar la serie The Body, debido a sus escenas de sexo y rituales en un colegio católico.
- La petición en CitizenGO ya superó 117.000 firmas tras el estreno de la ficción de Quinn Shephard, cuestionada por usar símbolos religiosos en una trama de terror.
- Los impulsores buscan alcanzar 200.000 adhesiones para forzar la baja del título, reavivando el debate sobre los límites de la provocación en las plataformas de streaming.
Netflix volvió a quedar en el centro de una controversia por una de sus nuevas producciones. Se trata de The Body, una miniserie que combina sexualidad, terror y referencias religiosas, y que despertó el rechazo de sectores cristianos por la forma en que representa la fe y los símbolos católicos.
La polémica trascendió las redes sociales y llegó a una campaña internacional que busca impedir que la ficción continúe disponible en la plataforma. La petición, publicada en CitizenGO, ya superó las 100.000 firmas y sus organizadores pretenden alcanzar las 200.000 adhesiones para exigir que Netflix retire la producción.
La discusión se concentra especialmente en las escenas de contenido sexual, los rituales satánicos que aparecen en la historia y la representación de un grupo de adolescentes que asisten a una institución católica.
De qué trata The Body, la serie de Netflix que genera polémica
The Body es una producción estadounidense de ocho episodios creada por Quinn Shephard, que llegó al catálogo de Netflix el 11 de noviembre de 2026. La historia está ambientada en 2004 y transcurre en una pequeña localidad, donde un grupo de adolescentes estudia en una escuela católica.
La trama sigue principalmente a las integrantes de un equipo femenino de baile. A través de sus vínculos aparecen conflictos relacionados con la amistad, el deseo, la identidad, la presión social y el despertar sexual.
Uno de los acontecimientos centrales ocurre durante una celebración de Halloween. Como parte de una iniciación, las estudiantes participan de un ritual satánico ficticio en el que realizan una especie de sacrificio simbólico de una compañera. Sin embargo, la situación termina de manera inesperada cuando una de las jóvenes queda en coma.
A partir de ese momento comienzan a producirse visiones que algunas de las protagonistas interpretan como profecías. La incertidumbre se extiende entre las alumnas y la comunidad, mientras la historia combina elementos sobrenaturales con situaciones de terror psicológico.
La presencia de escenas sexuales y las referencias a la religión son algunos de los componentes que más comentarios despertaron entre los espectadores. La ficción propone una mirada provocadora sobre la adolescencia y los códigos de una institución religiosa.
Por qué piden cancelar The Body en Netflix
La controversia llegó a CitizenGO, una plataforma internacional que publicó una petición dirigida a Peter Rice, responsable de contenidos de Netflix. La iniciativa comenzó el 5 de noviembre de 2026, antes del estreno de la serie, con el objetivo de evitar que la producción llegara al catálogo.
La campaña superó las 100.000 adhesiones el 17 de noviembre y, según los registros difundidos dos días después, había alcanzado las 117.078 firmas. Sus impulsores fijaron una nueva meta de 200.000 apoyos para reclamar que la compañía retire la ficción.
Entre los principales argumentos de la petición aparece la acusación de que la serie presenta una mirada blasfema y anticristiana. Los organizadores cuestionan especialmente la representación de estudiantes católicas involucradas en rituales satánicos, las referencias a la oración y el tratamiento de los símbolos religiosos.
También apuntaron contra una publicación promocional de Netflix que mostró a las protagonistas caracterizadas como santas durante una campaña vinculada con el Día de Todos los Santos.
Quienes impulsan el reclamo sostienen que este tipo de contenidos puede llegar a hogares cristianos y exponer a adolescentes a representaciones religiosas que consideran ofensivas. Se trata de los argumentos de los promotores de la campaña, que expresan su postura frente a la producción.
Quiénes integran el elenco de The Body
La miniserie cuenta con un reparto integrado principalmente por jóvenes intérpretes. Entre sus protagonistas y personajes principales se encuentran:
Kristina Bogic como Anya Butler: una de las líderes del equipo de baile, cuyo vínculo con Elise ocupa un lugar central.
Sara Boustany como Elise Zakaria: integrante de las Lions y una de las figuras centrales de los conflictos del grupo.
Geena Meszaros como Lisbeth Anderson: una estudiante que busca incorporarse al equipo.
Sofia Wylie como Grace Franklin: la joven que queda en el centro del episodio que desencadena los acontecimientos.
Shirley Chen como Maddie Delaney: otra de las integrantes del entorno escolar.
Nnamdi Asomugha como el padre Franklin: interpreta a un sacerdote vinculado con la comunidad.
Louisa Krause como Catherine Anderson: forma parte del entorno familiar de las estudiantes.
Jackson Kelly como Leo Anderson: integra el reparto de la producción.
Gabby Windey como Coach Miller: interpreta a la entrenadora del equipo de baile.