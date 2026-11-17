Resumen para apurados
- En una entrevista por streaming, Miranda de la Serna reveló el sufrimiento de su madre, Érica Rivas, tras su salida de Casados con hijos por defender sus convicciones.
- La actriz quedó fuera de la versión teatral tras cuestionar los guiones. Su hija señaló que la exposición mediática afectó su privacidad y limitó nuevas ofertas laborales.
- El testimonio visibiliza el costo que enfrentan las actrices al cuestionar a las cúpulas del medio y resalta la autogestión laboral para preservar convicciones éticas.
La salida de Érica Rivas de la ficción Casados con hijos continúa generando repercusiones. En esta oportunidad, su hija, Miranda de la Serna, rompió el silencio sobre el impacto que tuvo aquella situación en su familia y el desgaste emocional que significó para la intérprete mantener sus convicciones.
En diálogo con la periodista Karim González para el programa Sola en los bares, emitido por el canal de streaming Conexión Abierta, la joven actriz reveló detalles sobre el proceso que atravesó su madre.
"Yo la vi sufrir mucho por toda esa situación y la sigo viendo sufrir, porque uno cuando alza mucho sus banderas después las consecuencias no son del todo amables y del todo gratas; uno tiene que pagar a veces por las banderas que alza y yo siento que a mi madre a veces le sigue sucediendo eso", manifestó.
Miranda de la Serna, quien se encuentra promocionando su nueva película El llanto del perro, dirigida por Federico Venzi, aclaró que sus padres siempre mantuvieron un perfil alejado de los escándalos mediáticos. Al referirse a la desvinculación de Rivas, la joven calificó el hecho como una violación a su privacidad y sostuvo que fue una situación que le sucedió sin permiso ni aval alguno.
La coherencia como bandera
Al ser consultada sobre si la postura de su madre le cerró puertas laborales, la joven admitió que, aunque no cuenta con información concreta, está segura de que así fue. Según explicó, para los hombres que ocupan cúpulas de poder en el medio, resulta incómodo tener a una mujer que cuestiona las formas de trabajo o los tratos recibidos.
Finalmente, Miranda de la Serna destacó la fortaleza de su madre y reafirmó la importancia de la autogestión como camino profesional. Miranda enfatizó que, aunque sostener sus principios no siempre resulta sencillo ni redituable económicamente, ambas prefieren priorizar sus convicciones antes que aceptar condiciones con las que no comulgan.