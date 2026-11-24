En el caso de Ualá, la aplicación maneja un esquema escalonado en su cuenta remunerada: parte de una TNA base del 19% para saldos de entre $10.000 y $1.000.000, sube al 20% si el usuario acumula $50.000 en consumos mensuales y puede alcanzar el 24% si las transacciones llegan a los $500.000. Esta alternativa opera de forma independiente a su fondo común de inversión, que registró una tasa del 20,08% en mediciones previas.