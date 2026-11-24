Resumen para apurados
- Billeteras virtuales en Argentina elevaron sus tasas hasta el 25% anual para captar ahorros, superando el rendimiento promedio de los plazos fijos bancarios.
- Según Trascendo, plataformas como Fiwind y Brubank lideran frente al 16%-21,5% de los grandes bancos, aunque aplican topes de saldo y carecen del seguro de depósitos.
- La competencia fintech desafía a la banca tradicional; los usuarios deberán elegir entre mayor rendimiento y liquidez diaria o la cobertura oficial que otorga el BCRA.
Las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas ajustaron al alza sus tasas nominales anuales (TNA) y pasaron a ofrecer rendimientos de hasta el 25%, una cifra que se ubica por encima del promedio que pagan los principales bancos del país en depósitos a plazo fijo a 30 días.
De acuerdo con el último relevamiento elaborado por la consultora especializada en finanzas personales Trascendo, la mayoría de las plataformas digitales rinde un 19% o más por el dinero depositado, en un escenario donde los ahorristas buscan proteger sus pesos sin congelar su liquidez mensual.
Actualmente, los diez bancos con mayor volumen de depósitos del sistema financiero argentino ofrecen una TNA que oscila entre el 16% y el 21,5% para colocaciones a plazo fijo a 30 días.
En el caso del Banco Nación, la tasa nominal anual se ubica en el 19,25% para las operaciones canalizadas por medios electrónicos. Si bien algunas entidades bancarias de menor tamaño o de alcance regional llegan a abonar un 25%, la tasa bancaria promedio queda en varios casos por debajo de las plataformas fintech.
El ranking de tasas: qué billeteras virtuales pagan más por los pesos
El informe de Trascendo ubica en el primer lugar del ranking a la plataforma Fiwind, que incrementó su tasa nominal anual del 23% al 25% y se consolidó como la alternativa de mayor rendimiento.
En el segundo escalón se posiciona la cuenta remunerada de Brubank, que sostiene una TNA del 24%, seguida por la propuesta de Banco Bica, que mantiene un rendimiento del 22% anual.
Entre otras opciones destacadas del mercado digital, Cocos Pay registró un rendimiento del 20,81%, mientras que Lemon Cash incorporó una opción denominada Clase G con una TNA estimada a siete días del 21,01% para saldos de hasta $4 millones. Por su parte, la variante Clase F de Lemon continúa vigente con un 20,06% anual y un tope de inversión de $2 millones.
Otras herramientas financieras con fuerte presencia en el mercado como Carrefour Banco y Naranja X rinden un 20% anual, en tanto que Banco Supervielle alcanza un 19,71%. Mercado Pago, la plataforma de mayor escala en cantidad de usuarios del país, registró en la última medición un rendimiento del 18,92%.
La letra chica: topes de saldo, volatilidad y diferencia de riesgo
A la hora de evaluar dónde colocar el dinero, los especialistas remarcan que las diferencias entre el plazo fijo tradicional y las aplicaciones virtuales no se reducen únicamente a la tasa publicitada.
Mientras que el plazo fijo inmoviliza los fondos durante un mínimo de 30 días garantizando la tasa pactada hasta el vencimiento, las cuentas remuneradas ofrecen liquidez inmediata pero ajustan su retorno diariamente de acuerdo con la evolución de los activos.
Además, la ganancia efectiva depende de las condiciones de uso y los límites de dinero fijados por cada empresa. Por ejemplo, Naranja X aplica su tasa del 20% únicamente hasta un tope de $1.000.000 remunerado. Banco Bica paga el 22% sobre los primeros $750.000 de su Cuenta Positiva y reduce el porcentaje para los saldos excedentes.
En el caso de Ualá, la aplicación maneja un esquema escalonado en su cuenta remunerada: parte de una TNA base del 19% para saldos de entre $10.000 y $1.000.000, sube al 20% si el usuario acumula $50.000 en consumos mensuales y puede alcanzar el 24% si las transacciones llegan a los $500.000. Esta alternativa opera de forma independiente a su fondo común de inversión, que registró una tasa del 20,08% en mediciones previas.
A las limitaciones de saldo se suma la garantía de cobertura legal. Los depósitos a plazo fijo constituidos en entidades bancarias cuentan con la cobertura del sistema de garantía de depósitos del Banco Central. En cambio, las herramientas respaldadas por fondos comunes de inversión no disponen de dicho seguro y sus resultados dependen estrictamente de la fluctuación de la cartera de activos.