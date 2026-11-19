Créditos para jubilados de Anses: cuánto hay que pagar por mes para pedir $3 millones en el Banco Nación
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a préstamos personales de hasta $50 millones. El monto de las cuotas varía según el plazo de financiación elegido.
Resumen para apurados
- Banco Nación habilitó créditos de hasta $50 millones para jubilados de Anses, con cuotas desde $129.774 a 72 meses para quienes soliciten $3 millones.
- La línea se gestiona vía app BNA+ a tasa fija del 49% TNA. Exige percibir haberes allí y que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos.
- La medida facilita el acceso al crédito para adultos mayores, aunque analistas recomiendan revisar el costo financiero total para evitar sobreendeudamiento.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que perciben sus haberes a través del Banco Nación tienen la posibilidad de solicitar créditos personales por hasta $50 millones. La línea Nación Previsional ofrece una alternativa de financiación con tasa fija y devolución en cuotas mensuales.
Para quienes necesitan obtener $3.000.000, el importe que deberán pagar cada mes dependerá del tiempo elegido para devolver el dinero. La entidad permite financiar el préstamo en un plazo máximo de 72 meses, es decir, seis años.
La línea establece una tasa nominal anual (TNA) fija del 49% y utiliza el sistema de amortización francés. De acuerdo con las simulaciones informadas, estos son los valores estimados para un crédito de $3 millones:
Cuánto se paga por mes por un préstamo de $3.000.000
El valor de la cuota cambia de acuerdo con el plazo de financiación:
12 meses: $321.204 por mes.
24 meses: $198.443 por mes.
36 meses: $160.497 por mes.
60 meses: $134.705 por mes.
72 meses: $129.774 por mes.
Los importes son estimativos y no incluyen el IVA sobre los intereses ni otros eventuales cargos. Por eso, el valor final de las cuotas puede ser superior al que arroja la simulación.
Elegir un período de devolución más extenso permite reducir el compromiso mensual, aunque implica pagar un costo total mayor por el financiamiento.
Qué requisitos deben cumplir los jubilados para acceder al crédito
El Banco Nación establece determinadas condiciones para quienes quieran solicitar un préstamo mediante la línea Nación Previsional.
Entre los principales requisitos se encuentran:
Cobrar la jubilación o pensión de Anses en el Banco Nación.
Solicitar un monto de hasta $50 millones.
Acceder a una tasa nominal anual fija del 49%.
Elegir un plazo de devolución de hasta 72 meses.
No comprometer más del 35% de los ingresos netos con el pago de la cuota.
Además, la aprobación del préstamo queda sujeta al análisis crediticio que realice la entidad bancaria.
Como referencia, para afrontar una cuota estimada de $129.774 durante 72 meses, el solicitante debería contar con ingresos netos mensuales de al menos $370.783.
El banco también informa un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) del 78,38% para su ejemplo oficial de financiación.
Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación desde el celular
Los jubilados que reúnen las condiciones pueden iniciar el trámite de manera digital, a través de la aplicación BNA+ o del home banking del Banco Nación.
Para gestionar el crédito desde el celular, deben seguir estos pasos:
Ingresar a la aplicación BNA+.
Seleccionar la opción «Tu Banco».
Entrar en el apartado «Préstamos».
Indicar el monto que desean solicitar y seleccionar el plazo de devolución.
Consultar las condiciones de financiación y el valor de las cuotas.
Confirmar la operación, que quedará sujeta a la aprobación de la entidad.
De esta manera, los beneficiarios pueden comenzar la gestión sin necesidad de trasladarse a una sucursal. Antes de confirmar la solicitud, es importante revisar el costo financiero total y calcular si la cuota se ajusta a los ingresos mensuales.