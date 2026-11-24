Resumen para apurados
- El dólar minorista superó este martes los $1.600 en el Banco Nación de Argentina, impulsado por una mayor demanda y desconfianza inversora.
- La suba mayorista acumuló 2,4% semanal, el CCL trepó a $1.812 con una brecha del 13,9%, y el Banco Central frenó su racha de compras de divisas.
- Con un riesgo país sobre los 1.100 puntos y bonos a la baja, la persistente volatilidad cambiaria amenaza con presionar la inflación a corto plazo.
El dólar volvió a subir este martes 24 y superó la barrera de los $1.600 en el Banco Nación, en la primera rueda tras el fin de semana largo.
La jornada estuvo marcada por una creciente presión cambiaria, una caída en los bonos soberanos y un riesgo país que se mantiene por encima de los 1.100 puntos básicos, lo que refleja la desconfianza de los inversores.
En el segmento mayorista, la divisa avanzó $11,50 y se ubicó en $1.591,50, acumulando un alza semanal del 2,4%. Se trata del incremento más pronunciado desde la semana que finalizó el 19 de junio. En el mercado minorista, el precio en el Banco Nación escaló $10 y se consigue a $1.610 para la venta.
El mayor nerviosismo se concentró en los tipos de cambio financieros. El Contado con Liquidación (CCL) se disparó un 5,3% y cotiza a $1.812,75, lo que deja una brecha del 13,9% frente al mayorista. Por su parte, el dólar MEP opera en los $1.705,94, también en alza.
En tanto, el Banco Central (BCRA) interrumpió el viernes una racha de cuatro ruedas consecutivas de compras y terminó la jornada sin intervención en el mercado de cambios, a pesar de que el volumen negociado alcanzó los 599,6 millones de dólares.
El escenario previo al feriado
La última rueda cambiaria antes del fin de semana largo estuvo signada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada y llevó al tipo de cambio mayorista hasta su máximo nominal de $1.580.
En el balance semanal, el BCRA acumuló compras por 121 millones de dólares, mientras que las adquisiciones de noviembre alcanzaron los 344 millones. Las reservas internacionales finalizaron el viernes en 49.362 millones de dólares, tras una caída diaria de 81 millones.
La presión también se sintió en las cotizaciones paralelas. Al cierre del viernes, el dólar blue alcanzó los $1.675, mientras que el MEP superó los $1.700 y el CCL se acercó a los $1.794. Así, la brecha entre el CCL y el mayorista superó el 13%, uno de los niveles más altos desde abril de 2025.