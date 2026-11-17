Resumen para apurados
- Siete bancos de Argentina recibieron $200.000 millones de la Anses este martes para créditos hipotecarios más flexibles, con el fin de ampliar el acceso a la vivienda.
- Es la tercera licitación del plan oficial que ya adjudicó $600.000 millones e incorporó el financiamiento para compra de proyectos y viviendas en pozo o construcción.
- Los bancos deberán colocar los fondos en 90 días con tope de 7,5% más UVA, en un mercado de crédito para la vivienda que consolida su mejor momento en los últimos doce meses.
El programa de créditos hipotecarios financiados con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses avanzó este martes con su tercera licitación y adjudicó el monto máximo previsto: $ 200.000 millones. En esta oportunidad, siete bancos resultaron seleccionados, en una convocatoria que amplió las condiciones de acceso y sumó nuevas alternativas para quienes buscan comprar una vivienda.
Según informó el Banco Central, en la subasta de depósitos a plazo fijo UVA, destinada a fondear créditos hipotecarios a cinco años, se recibieron ofertas por $ 273.000 millones de parte de 12 entidades financieras. Siete consiguieron financiamiento y otras cinco quedaron afuera.
Con esta nueva adjudicación, el monto distribuido en las tres rondas alcanza los $ 600.000 millones, un tercio de los $ 2 billones que el programa oficial, impulsado por el Ministerio de Economía desde agosto, prevé destinar a nuevas hipotecas.
Los préstamos contemplados tienen un tope de 150.000 UVA, equivalentes actualmente a alrededor de $ 321 millones o U$S 208.000, y un plazo mínimo de 15 años.
La tasa promedio de la última licitación fue del 4,79% más UVA, por encima del 4,5% previsto. Los bancos que recibieron los fondos deberán colocarlos en créditos hipotecarios a una tasa máxima del 7,5% anual más UVA, dentro de los 90 días corridos posteriores a la acreditación.
Qué cambió en las condiciones de acceso
Una de las principales novedades de esta tercera convocatoria fue la ampliación de los destinos posibles del financiamiento. Ahora se podrán otorgar créditos para proyectos de viviendas en construcción, siempre que cuenten con boleto de compraventa y el compromiso de constituir la hipoteca, o con una garantía divisible pendiente de división.
El cambio busca ampliar el universo de potenciales beneficiarios. En la primera licitación, realizada en septiembre, los fondos podían utilizarse exclusivamente para préstamos destinados a la compra de una primera vivienda. En la segunda ronda, el beneficio se extendió a personas que, aunque fueran titulares de una propiedad, no dispusieran de su uso.
La nueva convocatoria había sido anunciada el viernes pasado y se concretó más tarde que las anteriores, que se habían realizado durante los primeros días de septiembre y octubre.
La posibilidad de extender el fondeo hacia otros segmentos ya había sido planteada por el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria. Hace 10 días, en declaraciones a Clarín, había anticipado que los recursos del FGS podrían orientarse a créditos para viviendas en pozo o proyectos en desarrollo. "Ojalá. Sería una gran noticia", había expresado.
En esa misma dirección, este lunes el Banco Ciudad anunció una línea de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas en desarrollo, desde el pozo o en las primeras etapas de construcción.
La reactivación de los créditos hipotecarios
La ampliación del programa se produce en un contexto de recuperación del financiamiento para la vivienda. Durante octubre, los créditos hipotecarios mostraron señales de reactivación y registraron su mejor desempeño de los últimos 12 meses. Además, fueron la línea de financiación de mayor crecimiento, según un informe de la consultora First Capital Group elaborado sobre la base de los últimos datos publicados por el Banco Central.
El avance también se refleja en su participación dentro del sistema financiero. Los préstamos hipotecarios representan actualmente el 8,6% del total del crédito en pesos, cuyo stock asciende a $ 111 billones. Un año atrás, esa proporción era del 6,9%.
A su vez, durante octubre explicaron el 22,6% del incremento total del crédito: sumaron $ 481.677 millones sobre un crecimiento general de $ 2,13 billones en el stock de préstamos.