La reactivación de los créditos hipotecarios

La ampliación del programa se produce en un contexto de recuperación del financiamiento para la vivienda. Durante octubre, los créditos hipotecarios mostraron señales de reactivación y registraron su mejor desempeño de los últimos 12 meses. Además, fueron la línea de financiación de mayor crecimiento, según un informe de la consultora First Capital Group elaborado sobre la base de los últimos datos publicados por el Banco Central.