Un caso testigo se registra en el Banco Nación para una colocación de $10.000.000 a 30 días: si el trámite se realiza a través de la aplicación móvil o homebanking (TNA del 19,25%), el ahorrista obtiene $158.219,18 de intereses. En cambio, si la misma persona acude a una sucursal física para hacer el plazo fijo en la ventanilla, la entidad aplica una TNA del 15,50%, reduciendo el pago a $127.397,26. De este modo, por no utilizar los canales electrónicos se pierde una ganancia de $30.821,92 en solo un mes.