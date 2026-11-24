Resumen para apurados
- Ahorristas en Argentina precisan depositar entre $7,6 y $12,1 millones en noviembre para ganar $150.000 mensuales, ante la disparidad de tasas de interés en los bancos.
- Las tasas nominales oscilan entre 15% y 24% anual según la entidad y el canal digital o presencial elegido, en un escenario con una inflación mensual reciente del 2,2%.
- Al ofrecer rendimientos mensuales inferiores a la inflación, estas colocaciones no preservarán el poder adquisitivo del capital, forzando a buscar alternativas de cobertura.
Las entidades financieras en Argentina operan durante noviembre de 2026 con una marcada disparidad en las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.
Entre los bancos comerciales de mayor envergadura y las compañías financieras o bancos digitales se registran Tasas Nominales Anuales (TNA) que oscilan entre el 15% y el 24%. Esta brecha modifica de manera directa el rendimiento mensual de las inversiones y determina qué capital inicial necesita un ahorrista para cumplir una meta determinada.
Cuánto hay que invertir para cobrar $150.000 al mes
Para alcanzar un beneficio bruto de $150.000 mediante un plazo fijo tradicional a 30 días, la suma a colocar varía considerablemente según la tasa de interés informada por la entidad al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Quienes opten por instituciones que pagan una TNA del 24% —como Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Reba o Cocos— requieren depositar aproximadamente $7.604.167.
Si la tasa baja al 22% anual (propuesta por Banco Provincia para no clientes, Dino, Hipotecario, Ualá o Bibank), el capital necesario asciende a $8.295.455.
En tanto, en las entidades que ofrecen un 19% de TNA se deben colocar cerca de $9.605.263. En el extremo inferior del mercado, con tasas del 15% anual (ofrecidas por ventanilla presencial o entidades de menor rendimiento), la suma requerida escala hasta los $12.166.667. La brecha entre elegir el mejor o el peor rendimiento del sistema representa más de $4,5 millones en el capital a inmovilizar.
El ranking de tasas: qué banco paga más por cada millón
Dentro del grupo de los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, los rendimientos para colocaciones a 30 días muestran diferencias palpables. Por cada $1.000.000 invertido, las ganancias oscilan de la siguiente manera:
- Banco Macro: Ofrece una TNA de hasta el 21,5% para clientes (o 19,5% según la modalidad), lo que genera un rendimiento de hasta $17.671 a los 30 días.
- Banco Provincia: Paga una TNA del 21% para clientes. Para una inversión de $3.000.000 a un mes, el retorno en la entidad bonaerense alcanza los $51.780,82 en intereses.
- Banco Nación: Mantiene una TNA del 19,25% por canales digitales, otorgando $15.822 por millón.
- Banco Credicoop: Con una TNA del 18,5%, abona $15.205 por cada millón.
- Banco Galicia: Su TNA del 18,25% representa un retorno estimado de $15.000.
- Banco Santander: Ofrece una TNA del 18% (o 17,5% según el segmento), lo que equivale a $14.795.
- Banco ICBC: Con una TNA del 17,9%, genera $14.712 a 30 días.
- Banco BBVA y Banco Ciudad: Ambos informan una TNA del 17%, rindiendo $13.973 por millón.
- Banco Patagonia: Se ubica en el escalón más bajo de las grandes entidades con un 16% de TNA, retribuyendo $13.151 por millón.
Un caso testigo se registra en el Banco Nación para una colocación de $10.000.000 a 30 días: si el trámite se realiza a través de la aplicación móvil o homebanking (TNA del 19,25%), el ahorrista obtiene $158.219,18 de intereses. En cambio, si la misma persona acude a una sucursal física para hacer el plazo fijo en la ventanilla, la entidad aplica una TNA del 15,50%, reduciendo el pago a $127.397,26. De este modo, por no utilizar los canales electrónicos se pierde una ganancia de $30.821,92 en solo un mes.
La brecha frente a la inflación: por qué los intereses no alcanzan
Pese al ajuste reciente en los rendimientos en pesos, ninguna propuesta de plazo fijo tradicional logra preservar el valor real del dinero. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación del mes de octubre de 2026 fue del 2,2% mensual, acumulando una variación interanual del 33,1%.
En comparación, las mejores tasas del mercado (24% TNA) aportan un rendimiento mensual del 1,97% a 30 días. Por su parte, las tasas promedio de los bancos líderes (19,25% TNA) rinden un 1,58% mensual. Al situarse todos los porcentajes por debajo del índice de inflación reciente, los intereses cobrados no llegan a compensar la pérdida del poder adquisitivo del capital depositado