Resumen para apurados
- Mariano Campero propuso recuperar la Ruta 325 en Tucumán para crear un segundo acceso a Tafí del Valle y evitar el aislamiento ante eventuales cortes en la Ruta 307.
- La obra de 85 km por la Quebrada del Portugués exige cuatro puentes. El proyecto fue impulsado antes en las gestiones de Bussi y Manzur, pero nunca llegó a concretarse.
- La traza busca impulsar el turismo con menor riesgo de derrumbes, mientras se analiza si conviene priorizar este camino o una alternativa por El Siambón y Anfama.
El ex intendente de Yerba Buena y precandidato a gobernador por Cambia Tucumán, Mariano Campero, propuso recuperar y poner en condiciones la Ruta Provincial 325 para habilitar un segundo acceso a Tafí del Valle a través de la Quebrada del Portugués. La iniciativa busca reducir la dependencia de la Ruta 307, actualmente el principal corredor vial entre la llanura tucumana y los Valles Calchaquíes.
Según el planteo del dirigente, la obra permitiría contar con una vía alternativa ante eventuales cortes de la 307, una situación que en distintas oportunidades complicó la circulación hacia uno de los principales destinos turísticos de la provincia.
El trazado de la Ruta 325 comienza en Simoca, continúa hacia Monteros y atraviesa Capitán Cáceres. Desde allí ingresa en la Quebrada del Portugués, donde termina el pavimento y el camino continúa hasta la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, conocida como La Toma.
El recorrido sigue hacia El Rincón, en el valle de Tafí, pasa por Las Carreras y bordea la zona posterior del cerro El Pelao hasta llegar a La Ovejería.
La ruta tiene una extensión aproximada de 85 kilómetros y, para transformarse en una conexión vial transitable, necesita una intervención de infraestructura que contempla la construcción de cuatro puentes, además del acondicionamiento del camino.
Una alternativa a la Ruta 307
Campero defendió la propuesta por las ventajas que, según su evaluación, tendría el corredor frente al actual acceso a los Valles.
“Generaría una segunda vía entre la llanura tucumana y los Valles. Además, la Ruta 325 tiene características que podrían hacerla una alternativa competitiva frente a la 307: menor pendiente, menos derrumbes y menos mantenimiento”, sostuvo.
El dirigente también destacó el impacto que podría tener la obra sobre el turismo y las economías del interior. La habilitación de un nuevo acceso permitiría diversificar los recorridos hacia Tafí del Valle y mejorar la conectividad de las localidades ubicadas en el trayecto.
La otra opción: El Siambón y Anfama
La recuperación de la Quebrada del Portugués como corredor vial no es una idea nueva. La posibilidad de concretar esa conexión fue planteada durante las gestiones de Antonio Bussi y Juan Manzur, aunque hasta ahora no se materializó.
En el debate sobre cómo mejorar la conectividad con los Valles también aparece otra alternativa: proyectar un trazado a través de El Siambón y Anfama.
Campero no descartó esa posibilidad y consideró que ambas opciones deben ser analizadas antes de definir las obras prioritarias para la provincia. “Creemos que hay que estudiar ambas conexiones y luego fijar un plan de acción”, afirmó.