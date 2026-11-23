El ex intendente de Yerba Buena y precandidato a gobernador por Cambia Tucumán, Mariano Campero, propuso recuperar y poner en condiciones la Ruta Provincial 325 para habilitar un segundo acceso a Tafí del Valle a través de la Quebrada del Portugués. La iniciativa busca reducir la dependencia de la Ruta 307, actualmente el principal corredor vial entre la llanura tucumana y los Valles Calchaquíes.