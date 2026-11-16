Campero pide una reforma educativa en Tucumán y propone incorporar inglés y programación desde el jardín
El diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena planteó la necesidad de transformar el sistema educativo provincial, mejorar la infraestructura escolar y garantizar aprendizajes vinculados con el futuro laboral y tecnológico.
Resumen para apurados
- El diputado Mariano Campero pidió hoy una reforma educativa en Tucumán con inglés y programación inicial, alertado por un informe sobre el bajo rendimiento escolar provincial.
- La propuesta surge tras un estudio de IDESA que ubica a Tucumán entre las tres peores provincias en rendimiento escolar, con solo un 42 % de alumnos con aprendizajes mínimos.
- Campero busca replicar el modelo de Yerba Buena a escala provincial, con foco en infraestructura y tecnología para preparar a los alumnos ante las demandas laborales futuras.
El diputado nacional Mariano Campero planteó la necesidad de impulsar una profunda reforma educativa en Tucumán, que contemple inversiones en infraestructura, mejoras en los aprendizajes y la incorporación de herramientas tecnológicas desde los primeros años de escolarización. El ex intendente de Yerba Buena sostuvo que la provincia debe revisar la manera en que administra sus recursos educativos y propuso extender experiencias como la enseñanza de inglés y programación desde el jardín de infantes, implementadas durante su gestión municipal.
"Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en Yerba Buena: incorporar inglés y programación desde jardín. Hoy, en nuestra escuela municipal los chicos empiezan a ser preparados para rendir el Trinity, por ejemplo, desde jardín de tres", afirmó Campero mediante un comunicado.
Las declaraciones surgieron a partir de un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El estudio, que desarrolló un índice de gestión educativa provincial, ubica a Tucumán entre las tres jurisdicciones con peores resultados educativos del país, junto con San Juan y Santa Cruz. En el otro extremo aparecen Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Mendoza y Formosa, en ese orden.
Según el Idesa, apenas el 42 % de los niños y jóvenes tucumanos permanece escolarizado y alcanza los aprendizajes mínimos, frente a un resultado esperado del 50 %, de acuerdo con los recursos disponibles y las condiciones sociales de la provincia. A partir de esa comparación, Idesa concluye que Tucumán presenta el peor desempeño relativo del país en el aprovechamiento de sus recursos educativos, según la metodología utilizada.
Uno de los principales planteos del estudio es que la calidad educativa depende tanto de la inversión como de la capacidad de gestión. En ese sentido, señala que el gasto educativo por alumno, ajustado por costo de vida, es más de tres veces mayor en Neuquén que en Tucumán, aunque advierte que una mayor inversión no garantiza por sí sola mejores aprendizajes.
Frente a este escenario, el referente de Cambia Tucumán insistió en que Tucumán necesita modificar sus prioridades educativas. "Revertir esta tendencia requiere una gran reforma educativa en Tucumán. Primero, hay que invertir en infraestructura. Y después mejorar tanto la capacidad del sistema para mantener a los estudiantes dentro de la escuela como lograr que esa permanencia se traduzca en aprendizajes efectivos. La escuela pública de hoy debe garantizar herramientas para el futuro laboral y tecnológico de los estudiantes", concluyó.