Campero pide una reforma educativa en Tucumán y propone incorporar inglés y programación desde el jardín

Frente a este escenario, el referente de Cambia Tucumán insistió en que Tucumán necesita modificar sus prioridades educativas. "Revertir esta tendencia requiere una gran reforma educativa en Tucumán. Primero, hay que invertir en infraestructura. Y después mejorar tanto la capacidad del sistema para mantener a los estudiantes dentro de la escuela como lograr que esa permanencia se traduzca en aprendizajes efectivos. La escuela pública de hoy debe garantizar herramientas para el futuro laboral y tecnológico de los estudiantes", concluyó.