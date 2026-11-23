Resumen para apurados
- Ayo Delacroix, candidato de LLA en Yerba Buena, denunció al intendente Macchiarola y a Mariano Campero por hostigamiento e inspecciones a sus comercios tras lanzar su postulación.
- Según el postulante libertario, los requerimientos municipales comenzaron tras anunciar su candidatura para 2027, luego de operar comercialmente en la ciudad durante diez años.
- La acusación tensa la disputa electoral local hacia 2027, en un escenario donde Delacroix promueve reducir el gasto municipal frente a cuestionamientos hacia su actividad privada.
Ayo Delacroix, candidato a intendente de Yerba Buena por La Libertad Avanza (LLA), denunció un presunto hostigamiento por parte del municipio y acusó al intendente Pablo Macchiarola y al diputado nacional Mariano Campero de impulsar presiones sobre sus emprendimientos comerciales luego de que anunciara su intención de competir en las elecciones de 2027.
Según expresó a través de un comunicado, desde que hizo pública su candidatura comenzaron a multiplicarse los expedientes, las inspecciones y los requerimientos administrativos vinculados con sus negocios. El dirigente libertario interpretó esas actuaciones como una represalia política por su decisión de disputar el poder en la ciudad.
“Durante más de diez años trabajé, invertí, generé empleo y pagué mis impuestos en Yerba Buena. Nunca tuve problemas de esta naturaleza. Ahora que decidí involucrarme en política para cambiar la ciudad, aparecen los aprietes desde el municipio”, sostuvo.
Críticas a Macchiarola y Campero
Delacroix apuntó directamente contra el intendente Macchiarola y el ex jefe municipal Campero, a quienes responsabilizó por las supuestas prácticas de presión. En ese marco, cuestionó el accionar de la administración local y trazó una comparación con las formas de hacer política que históricamente criticó el espacio libertario.
“Campero y Macchiarola terminaron utilizando las mismas prácticas del peronismo más rancio: apretar, amedrentar y perseguir desde el poder a quienes piensan distinto”, afirmó.
El candidato libertario también cuestionó el gasto de la Municipalidad de Yerba Buena y planteó la necesidad de reformar la estructura administrativa. Entre sus propuestas mencionó la reducción de la cantidad de funcionarios, la eliminación de áreas que considera superpuestas y una reasignación de recursos hacia obras de infraestructura y servicios públicos.