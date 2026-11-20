Los cuestionamientos a la actividad empresarial de Delacroix

Uno de los puntos más duros del mensaje estuvo dirigido a la situación empresarial del referente libertario. El dirigente aseguró que Delacroix acumula nueve juicios de distintos organismos estatales: cinco del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), tres de la Dirección General de Rentas de la Provincia y uno de la propia Municipalidad de Yerba Buena.