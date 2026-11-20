Resumen para apurados
- Según reportó la prensa tucumana, el funcionario Fernando de la Orden acusó al libertario Agustín Delacroix de simular competir con el PJ y cuestionó su actividad comercial.
- El cruce surgió tras críticas de Delacroix al intendente Macchiarola por el gasto político, ante lo cual De la Orden le atribuyó juicios tributarios y falta de transparencia.
- El cruce profundiza las tensiones entre el oficialismo de Yerba Buena y La Libertad Avanza en la disputa por el armado opositor en Tucumán de cara a 2027.
La disputa política en Yerba Buena sumó un nuevo capítulo después de que el secretario de Gobierno municipal, Fernando de la Orden, saliera al cruce de Agustín “Ayo” Delacroix, referente de La Libertad Avanza, quien había cuestionado al intendente Pablo Macchiarola por sus expresiones públicas y reclamado recuperar el respeto institucional en el municipio.
“Estimado Ayo: coincido con vos en que gobernar es dar el ejemplo”, comenzó el mensaje, que luego contrapuso las críticas del libertario con distintos cuestionamientos a su trayectoria y actividad empresarial.
De la Orden reivindicó la gestión municipal de Macchiarola y mencionó que Yerba Buena se encuentra entre los municipios más transparentes del país. Además, sostuvo que dar el ejemplo implica “tener las cuentas al día y honrar las deudas”.
Los cuestionamientos a la actividad empresarial de Delacroix
Uno de los puntos más duros del mensaje estuvo dirigido a la situación empresarial del referente libertario. El dirigente aseguró que Delacroix acumula nueve juicios de distintos organismos estatales: cinco del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), tres de la Dirección General de Rentas de la Provincia y uno de la propia Municipalidad de Yerba Buena.
“Linda mochila tenés”, expresó en el texto, en el que también cuestionó la transparencia de sus actividades comerciales.
El posteo, además, volvió sobre la discusión política en torno a la reforma constitucional de Tucumán. Según el autor, Delacroix debería haberse sumado a la oposición que cuestionó la posibilidad de reelección del gobernador y haber firmado la impugnación correspondiente.
“Dar el ejemplo hubiera sido sumarse a la oposición real de Tucumán y firmar la impugnación a la reelección del Ejecutivo provincial”, sostuvo.
El mensaje cerró con una nueva crítica a la actividad privada del dirigente libertario. “Porque si ni tu propio negocio es transparente, el vecino de Yerba Buena ya sabe qué puede esperar”, agregó.
La respuesta profundizó el enfrentamiento entre los distintos espacios políticos de Yerba Buena, en un escenario en el que las críticas a la gestión municipal y los cuestionamientos personales comienzan a cruzarse con las disputas por el armado opositor de cara a 2027.