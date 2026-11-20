Video: un cardenal recitó el exorcismo del papa León XIII y se oyeron gritos de fondo durante la misa
Ocurrió durante una misa en un santuario de Italia y quedó registrado en la transmisión oficial. El cardenal albanés Ernest Simoni rezaba una antigua plegaria de liberación cuando extraños ruidos interrumpieron el silencio del templo.
Resumen para apurados
- El cardenal Ernest Simoni generó conmoción en Italia al oírse gritos durante una misa en la que rezaba en latín un exorcismo de León XIII para combatir las fuerzas del mal.
- El hecho ocurrió en San Giovanni Rotondo y quedó registrado en video. Simoni, perseguido por el comunismo en Albania, ya había utilizado esta plegaria histórica en el Vaticano.
- El episodio reaviva el interés por los ritos de liberación y destaca la vigencia de las antiguas oraciones pontificias frente a los conflictos y crisis del mundo actual.
El cardenal Ernest Simoni recitó en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, el texto de un predecesor histórico del Sumo Pontífice actual, el papa León XIII. Instalado en un santuario de Italia, el purpurado albanés rezó la plegaria contra Satanás y los ángeles rebeldes, momento en el cual se pudieron escuchar gritos y sonidos de fondo que quedaron registrados en la transmisión de la Santa Misa.
Durante la Misa oficiada por el cardenal Ernest Simoni —quien fue nombrado por el papa Francisco— en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo (Italia), pudieron oírse gritos y sonidos de fondo que llamaron la atención de quienes seguían la ceremonia. Mientras el purpurado pronunciaba las palabras de la oración compuesta por disposición del papa León XIII al concluir la liturgia, los ruidos se hicieron eco en el lugar y en la grabación de la eucaristía.
El instante en que los ruidos se oyeron puede atestiguarse en la transmisión de Padre Pio TV y se localiza a partir del minuto 59:48.
Qué pasó durante la Misa del cardenal Simoni
Antes de comenzar, Simoni invitó a los presentes a rezar por la paz mundial, por el papa y por las autoridades. Luego explicó el sentido de la invocación de León XIII y la presentó como un recurso espiritual frente a las fuerzas del mal.
“Es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas”, afirmó el cardenal. También relacionó esta súplica con el pedido por la protección de la humanidad ante las enfermedades, las calamidades y las guerras.
El purpurado recordó además la importancia de San Miguel Arcángel en esta lucha espiritual. Según informó EWTN News, el rezo que pronunció, sin embargo, no es la plegaria breve al Arcángel que suele decirse al final de algunas misas, sino el texto de exorcismo de León XIII dirigido contra Satanás y los ángeles caídos.
La oración del predecesor del papa León XIV
El Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos es una fórmula publicada por disposición del papa León XIII. Entre sus primeras invocaciones figura una frase tomada del salmo 67 (68): “Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos; huyan de su presencia los que lo odian”.
No es la primera vez que el cardenal Simoni recita públicamente esta oración. El 25 de octubre de 2025 también la rezó en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, después de una misa presidida por el cardenal Raymond Burke durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem.
Simoni, de origen albanés, pasó varios años en prisión durante el régimen comunista de Albania por su condición de sacerdote. Su testimonio de persecución religiosa lo ha convertido en una figura conocida dentro de la Iglesia.