Durante la Misa oficiada por el cardenal Ernest Simoni —quien fue nombrado por el papa Francisco— en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo (Italia), pudieron oírse gritos y sonidos de fondo que llamaron la atención de quienes seguían la ceremonia. Mientras el purpurado pronunciaba las palabras de la oración compuesta por disposición del papa León XIII al concluir la liturgia, los ruidos se hicieron eco en el lugar y en la grabación de la eucaristía.