Qué dijo Maxi López sobre el consejo del papa León XIV

El comentario del exdelantero se produjo pocos días después de que el Pontífice compartiera un mensaje sobre el compromiso y la vida en pareja. El pasado 7 de noviembre, durante una vigilia de oración realizada en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, León XIV alentó a los jóvenes a apostar por el matrimonio y construir una familia.