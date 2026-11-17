Resumen para apurados
- En LUZU TV, Maxi López desaconsejó el matrimonio y sugirió acuerdos prenupciales, respondiendo con ironía al pedido del papa León XIV a los jóvenes para que formen familias.
- Días atrás, León XIV alentó en Uruguay a no temerle al compromiso; ante esto, López bromeó sobre la división de bienes y los costos económicos de una separación.
- El contraste reabrió el debate público sobre la vigencia del matrimonio tradicional frente a la protección patrimonial y las nuevas dinámicas en las relaciones de pareja.
El papa León XIV llamó a los jóvenes a animarse al matrimonio y a formar una familia, pero Maxi López parece tener una opinión bastante diferente. Durante una entrevista en LUZU TV, el exfutbolista fue consultado sobre qué consejos les daría a quienes están pensando en dar ese paso y lanzó una respuesta que provocó carcajadas.
“No te casés. Acuerdo prenupcial”, contestó sin vueltas, en una intervención que rápidamente llamó la atención de sus compañeros.
Qué dijo Maxi López sobre el consejo del papa León XIV
El comentario del exdelantero se produjo pocos días después de que el Pontífice compartiera un mensaje sobre el compromiso y la vida en pareja. El pasado 7 de noviembre, durante una vigilia de oración realizada en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, León XIV alentó a los jóvenes a apostar por el matrimonio y construir una familia.
“Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al para siempre!”, expresó el Papa ante los presentes.
La recomendación fue recordada durante la charla televisiva, cuando uno de los integrantes del programa le señaló a López la coincidencia temporal entre su consejo y las palabras del líder de la Iglesia católica.
“Hace no más de dos días vino el Papa y dijo que nos tenemos que casar”, le advirtieron.
La respuesta de Maxi López que desató las risas
Lejos de modificar su postura, el exfutbolista aprovechó la referencia para continuar con las bromas y cuestionar, en tono irónico, el mensaje del Pontífice.
“¡Hermano! ¿Qué...? El Papa, porque no entregó el 50%. Se va ese loco”, lanzó entre risas.
Con esa ocurrencia, López hizo alusión a los acuerdos prenupciales y a las posibles consecuencias económicas de una separación. Su intervención contrastó con el mensaje de León XIV y convirtió una conversación distendida en uno de los momentos más comentados de la entrevista.
Así, mientras el Papa invitó a no tenerle miedo al compromiso y al matrimonio, Maxi López eligió ofrecer un consejo mucho más práctico: antes de dar el sí, pensar en un acuerdo prenupcial.